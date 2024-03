Will Courageux (32 tuổi), là một YouTuber người Pháp hiện sinh sống và làm việc tại Việt Nam được gần 10 năm. Năm 2014, Will cùng gia đình mình tới Việt Nam để du lịch. Sau chuyến đi đó, anh đã phải lòng với đất nước hình chữ S, tới mức quyết định nghỉ việc tại Thụy Điển và chuyển tới Việt Nam sinh sống.

Anh được nhiều người Việt hâm mộ bởi cách giới thiệu ẩm thực Việt Nam vừa hài hước, vừa tinh tế. Hiện, kênh YouTube Will in Vietnam của anh có lượt tương tác “khủng” với hơn 1 triệu người đăng ký, hơn 920 triệu lượt xem.

Mới đây, Will có video ngắn trải nghiệm ăn phở trong ngày mùa đông lạnh buốt 10 độ C của Hà Nội. Theo Will chia sẻ, đây là quán phở Hà Nội anh yêu thích nhất và chỉ mất 20 giây là được phục vụ bát phở nóng hổi (sau khi gọi đồ).

Chàng trai Pháp thành thục sử dụng tương ớt, chanh, tỏi ngâm, tiêu để gia giảm cho bát phở. Will chấm chiếc quẩy vào bát phở nóng hổi rồi thốt lên: "Quẩy mềm và ngon". Anh thưởng thức từng thìa phở và thậm chí, húp cạn phần nước dùng.

Hình ảnh nam thực khách người Pháp thưởng thức phở Hà Nội (Ảnh: Cắt từ clip)

Video chỉ 40 giây nhưng thu hút gần 600.000 lượt xem. Nhiều người nhanh chóng nhận ra, quán phở Will thưởng thức là phở Hồ Lợi (Tây Hồ, Hà Nội), quán phở nổi tiếng đông khách trong vài năm trở lại đây.

Bình luận trong video của Will, nhiều cư dân mạng đồng tình khen hương vị món phở của quán. Tuy nhiên, theo một số người, Will đã may mắn khi tới quán vào lúc vắng vẻ nên được phục vụ nhanh. Còn thực tế, quán phở này rất đông, khách phải xếp hàng để chờ gọi món. Hồi cuối tháng 2, quán phở này gây chú ý trên mạng xã hội sau bài đăng cho rằng: Khách phải chờ 40 phút mới có thể thưởng thức phở.

Thông thường, các quán phở đông khách bậc nhất Hà Nội nằm ở khu vực trung tâm, thuộc quận Hoàn Kiếm hoặc các phường giáp ranh giữa Hoàn Kiếm với Ba Đình, Hai Bà Trưng, Đống Đa. Thế nhưng, phở Hồ Lợi lại nằm khá xa, cách khu vực phố cổ khoảng 10km.

Quán phở Hồ Lợi là địa điểm thu hút rất đông thực khách mỗi ngày

Quán có địa điểm bán hàng rộng rãi. Bên trong nhà đặt 10 bàn, sức chứa khoảng 40 khách. Ngay cửa quán đặt thêm dãy bàn nhỏ, phục vụ được 15-20 khách. Thế nhưng, giờ cao điểm, đặc biệt là cuối tuần, khách vẫn phải xếp hàng dài chờ đợi. Cũng vì thế, nhiều người gọi đây là quán phở “thời bao cấp”.

Quán bán rất nhiều món khác nhau từ tái, chín, nạm, gầu tới sốt vang, xào lăn, phở lõi, sườn nhừ. Giá mỗi bát phở dao động từ 40.000-70.000 đồng, tất cả đều được niêm yết cụ thể để thực khách dễ dàng lựa chọn.

Theo nữ chủ quán, nước dùng phở được ninh 18 tiếng. Phần xương chọn loại tươi, ngon, ngâm 4-5 tiếng với gừng, chanh, muối, sau đó rửa sạch, chần với nước sôi pha rượu, gừng để khử mùi hôi. Bánh phở phải là loại sợi nhỏ, dẻo, dai và ngấm nước dùng. Quẩy do gia đình em trai chủ quán chế biến.

Quán có nước dùng đục, hơi béo và đậm đà. Nước dùng không nặng mùi mắm, không có mùi gây. So với các hàng quán nổi tiếng khác, bát phở ở đây được đánh giá là đầy đặn, nhiều thịt. Không ít thực khách nhận xét “ăn một bát no tới tối”.

Thực khách nhận xét, vợ chồng chủ quán và nhân viên thân thiện, nhanh nhẹn. Quán có mặt tiền rộng nên khu vực để xe cũng thuận lợi. Tuy nhiên, lượng khách tới quán rất đông vào buổi sáng nên thực khách phải chờ đợi 10-15 phút.