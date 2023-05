Thông tin từ nam du khách, đoàn của anh gồm 19 người đến Hội An tham quan. Khi đến điểm du lịch “Hội An Memories Land", đoàn gọi cơm ăn trong khi chờ thưởng thức chương trình nghệ thuật tại đảo Ký ức Hội An thuộc Công ty Cổ phần Gami Hội An.

Theo du khách này này, bữa ăn của đoàn anh có mức giá 200.000 đồng/ người nhưng khi dọn ra chỉ có "thịt heo cháy cạnh, cá kho và rau cải xào, canh”.

Thông tin nhanh chóng thu hút cộng đồng mạng với nhiều phản hồi khác nhau.

Trong ngày, đại diện Công ty Cổ phần Gami Hội An (phường Cẩm Nam, Hội An, Quảng Nam) cho biết, thông tin khách hàng đề cập đến không rõ ràng về việc gia đình đi theo công ty tour, mua các gói combo hay vào nhà hàng tự chọn món nên rất khó để đánh giá đúng.

“Nếu gia đình đi theo tour của công ty du lịch, Ký ức Hội An không chịu trách nhiệm về mức giá phía công ty tour bán cho khách.

Còn nếu gia đình mua theo gói combo trực tiếp từ Ký ức Hội An thì suất ăn bán cùng vé show được bán theo giá ưu đãi như các mức giá chúng tôi đã đặt ra, không có mức giá bóc tách suất ăn 200.000 đồng/người”, đại diện công ty nhấn mạnh.

Cũng theo vị này, nếu gia đình đi lẻ và vào nhà hàng tự chọn món, công ty có các bảng giá cùng menu cụ thể các món ăn để khách hàng chọn lựa trước khi quyết định gọi món.

Công ty cũng đã gửi tới khách hàng lời chia sẻ và rất lấy làm tiếc vì những trải nghiệm không được đẹp tại đây.

“Chúng tôi xin tiếp thu ý kiến và xem xét nâng cao dịch vụ chất lượng của nhà hàng hơn nữa để đảm bảo cho việc phụ vụ khách hàng được tốt nhất”, vị đại diện công ty nói.