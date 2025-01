Với mong muốn mang tới cho cộng đồng công nghệ sân chơi ý nghĩa, đồng thời có thể giao lưu, cùng nhau thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ ngành công nghệ số, giải Golf Công nghệ - Kết Nối cộng đồng đã được ra đời.

Lễ khai mạc diễn ra ngày 7/1

Giải đấu không chỉ là dịp để mở rộng kết nối, chia sẻ tri thức mà còn tạo động lực phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, góp phần nâng cao vị thế của ngành công nghệ trong thời đại số hóa.

Đơn vị tổ chức - báo VietNamNet và Bình Minh Golf & Entertainment mong muốn chuỗi sự kiện sẽ trở thành biểu tượng của đoàn kết, trách nhiệm và lòng nhân ái, với kế hoạch tổ chức thường niên.

Các golfer tham dự giải đấu

Bên cạnh mục đích nói trên, giải đấu còn mang tinh thần trách nhiệm với xã hội qua các hoạt động thiện nguyện ý nghĩa. Đây là cơ hội để các cá nhân và tổ chức chung tay giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, lan tỏa giá trị nhân văn và góp phần xây dựng một cộng đồng bền vững hơn.

Giải golf công nghệ - kết nối cộng đồng mang tinh thần trách nhiệm với xã hội qua các hoạt động thiện nguyện ý nghĩa.

Chia sẻ về giải đấu, ông Nguyễn Văn Bá - Tổng Biên tập báo VietNamNet, cho biết: “Tp Hồ Chí Minh sẽ là địa điểm khởi đầu cho giải golf đầy ý nghĩa. Trong tương lai, Ban tổ chức sẽ mở rộng giải đấu đến Đà Lạt, Nha Trang, Hà Nội và Hải Phòng, để giá trị cộng đồng được lan tỏa rộng khắp trên đất nước Việt Nam”.

Liên quan tới giải đấu, dù dự trù số lượng golfer tham gia thi đấu, tuy nhiên thực tế BTC nhận số lượng đăng ký lớn hơn rất nhiều từ Bình Thuận, Lâm Đồng, Nha Trang, Vũng Tàu và Tp.HCM,...

Sau khi bàn bạc, thống nhất BTC “chốt” lại 144 golfer nhằm đảm bảo tính chuyên nghiệp và chất lượng của giải.

Trong giải đấu lần này, các golfer được chia làm 4 Bảng đấu bao gồm các giải thưởng: 01 Best Gross, Nhất – Nhì – Ba các Bảng A, B, C, Nữ và các giải Kỹ thuật, Hole in one…

Một số hình ảnh về lễ khai mạc giải đấu: