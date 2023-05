Cơ cấu giải thưởng: Giải Vô địch (Best Gross): 10.000.000đ tiền mặt + Cúp + Túi đựng gậy TaylorMade trị giá 7.100.000đ + 1 túi Kentax trị giá 7.000.000đ + 01 vé khứ hồi Vietnam Airlines (đi nội địa bất kỳ). Giải các Bảng (3 bảng A, B, C): Giải Nhất (Champion Net): 8.000.000đ + Cúp + 01 gậy kỹ thuật 58 TaylorMade trị giá 8.000.000 + 01 vé khứ hồi Vietnam Airlines (đi nội địa bất kỳ). Giải Nhì (First Runner Up Net): 6.000.000đ + Cúp + Túi đựng quần áo TaylorMade trị giá 2.100.000đ + 01 vé khứ hồi Vietnam Airlines (đi nội địa bất kỳ). Giải Ba (Second Runner Up Net): 5.000.000đ + Cúp + 01 Túi TaylorMade trị giá 1.300.000đ + 01 vé khứ hồi Vietnam Airlines (đi nội địa bất kỳ). Bảng Lady: Giải Nhất (Champion Net): 8.000.000đ + Cúp + 01 Túi TaylorMade trị giá 1.900.000đ. Giải Nhì (First Runner Up Net): 6.000.000đ + Cúp + 01 Túi TaylorMade trị giá 1.780.000đ. Giải Ba (Second Runner Up Net): 5.000.000đ + Cúp + Túi TaylorMade trị giá 1.300.000đ. Giải Kĩ thuật: Đánh gần cờ nhất (Nearest to the Pin, 4 giải): ở tất cả các hố PAR 3 (Hole #02, #08, #12, #17): 3.000.000đ + Cúp + 1 hộp bóng TaylorMade trị giá 1.400.000đ. Đánh gần đường kẻ nhất (Nearest to the Line, 1 giải): Hole #10: 3.000.000đ + Cúp + 1 hộp bóng TaylorMade trị giá 1.400.000đ. Phát bóng xa nhất (Longest Drive, 1 giải): Hole #01: 3.000.000đ + Cúp + 1 hộp bóng TaylorMade trị giá 1.400.000đ. Giải Hole In One (01 giải): Hole #8: Cup + 1 xe Mazda CX5 Premium trị giá 990.000.000đ. Luckydraw (20 giải): 01 mũ TaylorMade trị giá 1.090.000đ.