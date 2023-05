Nhằm tạo điều kiện cho các golfer là doanh nhân thuộc hội doanh nghiệp Nghệ Tĩnh tại TP.HCM và kỷ niệm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5, giải golf thường niên quy tụ 240 golfer khởi tranh vào ngày 17/5 tại sân golf Tân Sơn Nhất.

BTC công bố giải đấu

Giải được chia thành 04 bảng tùy theo điểm chấp của từng golfer bao gồm: giải Vô địch; Bảng A, Bảng B, Bảng C và Bảng Nữ (Nhất – Nhì – Ba) và các giải Kỹ thuật.

Ngoài cúp và các giải thưởng có giá trị do Ban tổ chức trao tặng, các golfer còn có cơ hội “săn” Hole in One vô cùng giá trị với tổng giải thưởng lên tới 10 tỷ đồng.

Được biết, CLB Golf doanh nhân Nghệ Tĩnh sẽ trích 10% nguồn thu từ các nhà tài trợ của giải dành cho các hoạt động thiện nguyện.