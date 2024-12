Tới dự chương trình có Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông; Phó Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng Lê Khắc Nam; đại diện Đại sứ quán một số nước ASEAN; cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ, ban, ngành Trung ương; các cơ quan, đơn vị liên quan trong và ngoài thành phố.

Trưng bày 151 tác phẩm của 131 tác giả thuộc 10 quốc gia ASEAN

Các đại biểu cắt băng khai mạc Triển lãm. Ảnh: Đàm Thanh

Cuộc thi và Triển lãm Tranh Đồ họa các nước ASEAN là hoạt động văn hóa nghệ thuật do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức thường kỳ 4 năm một lần tại Việt Nam (từ năm 2016 đến nay), nhằm giới thiệu những tác phẩm của các họa sĩ, nhà điêu khắc đến từ các nước trong khối ASEAN: Brunei, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam.

Các tác phẩm mang đề tài về cuộc sống, con người, phong cảnh thiên nhiên, đất nước, ca ngợi hòa bình, tình đoàn kết, hợp tác, hữu nghị và những vấn đề của cuộc sống đương đại của các nước ASEAN cùng quan tâm chia sẻ. Đây là dịp để hoạ sĩ Việt Nam và hoạ sĩ các nước ASEAN giao lưu, trao đổi, giới thiệu những thành tựu mới trong sáng tác nghệ thuật đồ họa ở khu vực; giới thiệu văn hóa, đất nước, con người mỗi quốc gia trong cộng đồng ASEAN.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông tại lễ khai mạc. Ảnh: Đàm Thanh

Triển lãm diễn ra từ ngày 06-20/12/2024, trưng bày 151 tác phẩm của 131 tác giả thuộc 10 quốc gia ASEAN. Các tác phẩm được lựa chọn trưng bày tại triển lãm phong phú đa dạng cả về hình thức, nội dung, kỹ thuật thể hiện. Với những phương pháp của nghệ thuật tranh in: in nổi, in lõm, in phẳng, in xuyên, in độc bản, in kỹ thuật số, in cảm quang kết hợp kỹ thuật và chất liệu thể hiện khác nhau, các nghệ sĩ đã đem đến sự mới mẻ, thú vị cho từng tác phẩm, kích thích thị giác và xúc cảm của người xem với những biểu đạt tinh tế do hiệu quả của nghệ thuật đồ họa mang lại.

Căn cứ kết quả đánh giá từ Hội đồng Nghệ thuật quốc tế do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành lập, Ban Tổ chức đã trao tặng 16 giải thưởng trong đó bao gồm: 01 giải Nhất, 03 giải Nhì, 05 giải Ba, 07 giải Khuyến khích. Đây là nguồn động viên, khích lệ để các nghệ sĩ đồ họa của các nước ASEAN có thêm động lực, sức mạnh, tiếp tục sáng tạo thêm nhiều tác phẩm có chất lượng cao hơn nữa trong thời gian tới.

Hải Phòng - nơi giao thoa văn hóa, phát triển và hội nhập

Phó Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng Lê Khắc Nam phát biểu. Ảnh: Đàm Thanh

Phát biểu tại chương trình, ông Lê Khắc Nam - Phó Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng giới thiệu với bạn bè trong nước và quốc tế về thành phố Hải Phòng, nơi luôn được coi là một trung tâm văn hóa, nghệ thuật lớn của Việt Nam, đã sản sinh ra các tên tuổi nổi tiếng, có vị trí xứng đáng trên văn đàn Việt Nam như: Thế Lữ, Trần Tiêu, Nguyên Hồng, Nguyễn Đình Thi, Văn Cao, Đỗ Nhuận, Lê Đại Thanh, Mai Trung Thứ, Trần Văn Cẩn, Hoàng Quý..., với các thể loại như: văn học, âm nhạc, mỹ thuật, nhiếp ảnh, sân khấu, điện ảnh. Và những thập niên gần đây là các họa sỹ: Thọ Vân, Nguyễn Hà, Mạnh Cường và nhiều họa sỹ, nhà điêu khắc của Hải Phòng đã vinh dự được nhận các giải thưởng cao quý trong các cuộc thi, liên hoan toàn quốc và quốc tế.

Phó Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng cho biết, những năm gần đây hoạt động mỹ thuật của thành phố Hải Phòng luôn phát triển sôi động, tạo nên phong cách, chất hội họa riêng của các họa sĩ đất Cảng; khẳng định vị thế, uy tín trong nền mỹ thuật Việt Nam; từng bước hội nhập với nền mỹ thuật thế giới. Cùng với đó, thu hút họa sĩ các tỉnh, thành phố trong nước và quốc tế về Hải Phòng, tạo cơ hội giao lưu, hợp tác về hội họa của các nền văn hóa khác nhau; khẳng định vị thế của thành phố Hải Phòng là nơi giao thoa văn hóa, phát triển và hội nhập.

Đại biểu tham quan Triển lãm. Ảnh: Đàm Thanh

TP. Hải Phòng vinh dự được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chọn là địa điểm đăng cai tổ chức Cuộc thi và Triển lãm tranh đồ họa các nước ASEAN 2024. Điều này thể hiện sự tin tưởng của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, của các họa sỹ, nhà điêu khắc trên cả nước và quốc tế đối với Hải Phòng; đồng thời cũng thể hiện chủ trương khuyến khích phát triển hoạt động văn học, nghệ thuật của thành phố theo quan điểm “văn hoá phải được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội” và tinh thần Nghị quyết số 32 của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong tình hình mới; các Nghị quyết của Thành ủy Hải Phòng về phát triển văn hoá Hải Phòng trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá.

Phó Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng tin tưởng các tác phẩm nghệ thuật với nội dung phong phú, đa dạng về hình thức, kỹ thuật và phương pháp thể hiện; bằng sự nhiệt huyết, tài năng và trách nhiệm của các họa sỹ, mỗi tác phẩm tham dự Cuộc thi và Triển lãm sẽ là một thông điệp ý nghĩa về cuộc sống, định hướng và nâng cao thị hiếu thẩm mỹ cho người dân, đồng hành cùng xây dựng và phát triển nền mỹ thuật Việt Nam đương đại.

Các tác giả đạt giải tại cuộc thi. Ảnh: Đàm Thanh

Hồng Nhung