Liên quan đến vụ việc người đàn ông ở Bình Phước giết chết chủ nợ, chôn thi thể phi tang tại bãi đất trống gây xôn xao dư luận, chiều nay (3/7), cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Phước đã phối hợp với Công an huyện Đồng Phú và các cơ quan chức năng tiến hành công tác khám nghiệm, đồng thời khai quật thi thể nạn nhân bị chôn giấu để phục vụ điều tra.

Khu vực đối tượng chôn giấu thi thể nạn nhân - Ảnh: T.T

Trước đó, qua đấu tranh của cơ quan công an, đối tượng Lê Đức Đông (51 tuổi, ngụ xã Đồng Tâm, huyện Đồng Phú) đã thừa nhận hành vi giết chết anh Nguyễn Văn Thu (33 tuổi, ngụ huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước). Đối tượng Đông cũng khai nhận nơi chôn giấu thi thể nạn nhân.

Để phục vụ điều tra, các cơ quan chức năng đã tiến hành khai quật thi thể anh Nguyễn Văn Thu. Việc khai quật được sự đồng ý của người nhà nạn nhân và theo quy định của pháp luật.

Theo lời khai của đối tượng Đông, chiều ngày 30/6, anh Thu chạy xe máy tới nhà Đông ở xã Đồng Tâm, huyện Đồng Phú để đòi nợ. Tuy nhiên do Đông không có tiền trả nợ nên hai bên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cự cãi với nhau.

Lúc này, anh Thu đe dọa Đông buộc ông này phải trả tiền cho mình thì Đông bực tức, nảy sinh ý định giết chết anh Thu để khỏi phải trả nợ.

Trong lúc anh Thu đang ngồi một mình trong chòi kế bên nhà Đông thì đối tượng này bất ngờ dùng búa đánh liên tiếp nhiều cái vào đầu anh Thu khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, ông Đông bỏ thi thể nạn nhân vào bao tải rồi giấu trong thùng phi để trong nhà. Đợi đến đêm khuya cùng ngày, Đông chở thi thể đến một bãi đất trống cách nhà khoảng 1km đào hố chôn để phi tang.

Đến ngày 2/7, người thân anh Thu không thấy anh này về nhà nên trình báo cơ quan công an. Qua truy xét, công an xác định ông Đông là nghi can gây án nên tiến hành làm việc với đối tượng này.

Qua đấu tranh, ông Đông thừa nhận toàn bộ hành vi giết người phi tang thi thể.