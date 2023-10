Sáng ngày 10/10/2023 vừa qua, quận Long Biên tổ chức sự kiện khánh thành và đưa vào hoạt động công viên Ngọc Thụy - thuộc cụm công trình chào mừng 20 năm thành lập quận Long Biên.

Công viên hồ điều hoà rộng 7ha nằm trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm của quận Long Biên, là một trong những hồ điều hoà lớn nhất Hà Nội. Công trình có ý nghĩa quan trọng với quận Long Biên, góp phần thay đổi diện mạo khang trang của quận, đồng thời cung cấp không gian sinh hoạt chung cho người dân. Dự án hồ điều hoà được ví như “lá phổi xanh” của cả khu vực, trong đó khu đô thị Khai Sơn City là một trong những dự án hưởng lợi lớn.

Chỉ với vài bước chân, cư dân Khai Sơn City tương lai sẽ được hòa mình vào không gian xanh mát tại công viên hồ điều hòa

Cổng chào công viên có thiết kế cánh cung ấn tượng, sơn màu nổi bật và sẽ được lắp đặt mái che kính vào thời gian tới. Hệ thống cảnh quan với hệ thống cây xanh tạo cảnh quan dạo bộ xanh mát. Khối hòn non bộ kích thước lớn (nhà núi) được đặt vị trí gần hồ và sẽ làm thác nước, được trồng thêm cây bụi xung quanh tạo tiểu cảnh bắt mắt. Đặc biệt, hệ thống barie an toàn, phân cách giữa lối đi và khu vực hồ được dựng hoàn thiện, kết hợp với hệ thống đèn chiếu sáng giúp đảm bảo an toàn khi đi vào sử dụng vào buổi tối. Điểm nhấn nổi bật của công viên Ngọc Thụy là khu vực đài phun nước đổi màu thu hút số đông khách hàng tới tham quan.

Hiện khu vực sân trung tâm của công viên đã triển khai với những hệ cột thép vững chắc và bố trí những ghế ngồi, phục vụ cho người dân ngồi nghỉ sau những hoạt động như thể thao, chạy, dạo bộ... Cầu dạo bộ đã thành hình với hệ thống lan can màu đỏ rực rỡ, kết nối trực tiếp từ nhà chòi nghỉ ngơi, cho phép người dân được ngắm cảnh hồ cảnh quan ở độ cao hơn nhiều so với đường dạo bộ trên.

Khu đài phun nước công viên Ngọc Thụy thu hút khách tham quan buổi tối

Được biết, công viên sẽ bố trí nhiều cột đèn chiếu sáng giúp người dân có thể dạo bộ vào buổi tối. Phần hồ nước trong xanh lưu thông, đóng vai trò tạo dựng cảnh quan, cung cấp nguồn nước cho việc tưới cây và cung cấp những luồng thuỷ khí tươi mát, giúp người dân thư giãn sau mỗi ngày làm việc căng thẳng. Công viên cũng bố trí cầu dạo bộ và nhà Thủy Tạ nối từ bờ hồ ra tới giữa hồ.

Chị Thảo - một khách hàng của Khai Sơn city chia sẻ: “Tôi cảm thấy rất hài lòng với tiến độ dự án Khai Sơn City và công viên hồ điều hoà liền kề dự án. Mỗi ngày đi làm qua đây tôi đều thấy khu vực dự án thay đổi. Cả gia đình tôi rất háo hức chờ mong được dọn về nơi ở mới này”.

Dự án Khai Sơn City đang được đẩy mạnh hoàn thiện

Đại diện Khai Sơn - chủ đầu tư dự án Khai Sơn City cho biết: “Kể từ khi đi vào hoạt động, công viên Ngọc Thụy tập trung đông người dân đến trải nghiệm, tạo không khí sôi động. Điều này đã tạo hiệu ứng tích cực cho dự án Khai Sơn City khi sở hữu lợi thế gần công viên, đã tạo thêm động lực cho nhiều khách hàng quyết định xuống tiền ngay sau khi trải nghiệm tại công viên Ngọc Thụy”.

Chị Huyền đang tìm hiểu dự án Khai Sơn City cho biết: “Sau chuyến tham quan dự án và trải nghiệm công viên hồ điều hòa cuối tuần qua, tôi đã quyết định chọn mua căn hộ Khai Sơn City. Gia đình tôi có con nhỏ, vợ chồng lại là những người yêu thích chạy bộ nên công viên sẽ là nơi giải trí cho cả gia đình”.

Với tiến độ thi công nhanh chóng cùng lợi thế nằm sát công viên, Khai Sơn City đang là dự án nhà ở nổi bật tại thị trường phía đông Hà Nội, kỳ vọng mang lại không gian sống trong lành cho hàng nghìn cư dân. Tháng 8 vừa qua, chủ đầu tư Khai Sơn đã tổ chức lễ cất nóc các tòa K1, K2, K3 thuộc khu HH5 của dự án Khai Sơn City. Sự kiện đánh dấu cho tiến độ thi công nhanh chóng của dự án, khi vượt tiến độ gần 4 tháng so với hợp đồng mua bán với khách hàng. Hiện Khai Sơn tiếp tục đẩy mạnh thi công, hoàn thiện mặt ngoài và các hạng mục lắp đặt nội thất.

Đại diện Khai Sơn chia sẻ: “Dự án đang hoàn thiện kết cấu bê tông cốt thép sàn tầng mái, thực hiện trát tường đến tầng 17. Hệ thống phòng cháy chữa cháy tòa nhà đã được lắp đặt, cùng với đó, hệ thống tăng áp hút khói đang được lắp đến tầng 15”.

Lệ Thanh