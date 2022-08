Khai trừ Đảng 3 cán bộ Sở Y tế Quảng Ninh vì vi phạm đấu thầu

Sáng nay (16/8), Công an TP. Tân An, tỉnh Long An xác nhận, Đại úy Nguyễn Lê Chí Công Hoàng Khôi 34 tuổi, ngụ Phường 3, TP. Tân An, tỉnh Long An, đã tử vong tại bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM, sau 2 ngày điều trị.