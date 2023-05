Điểm đến giao thương, giải trí cuối tuần tại Long An

Tối ngày 13/5, chủ đầu tư dự án Five Star Group phối hợp Khải Hoàn Land ra mắt tuyến phố đêm Five Star Walking Street.

Five Star Walking Street nằm ngay tại khu vực shophouse thuộc dự án Five Star Eco City (Cần Giuộc, Long An), mang đến không gian thương mại, sinh hoạt cộng đông sôi động và sầm uất.

Five Star Walking Street được lấy cảm hứng từ những tuyến phố đêm nhộn nhịp tại Phú Quốc, Bangkok…, bên cạnh đó vẫn mang nét đẹp đặc trưng của địa phương. Nơi đây sẽ tập trung đa dạng các dịch vụ ăn uống, hàng lưu niệm, đặc sản vùng miền, các chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc sắc; hứa hẹn là điểm đến cuối tuần không thể bỏ lỡ cho cư dân trong khu vực.

Five Star Walking Street thu hút đông đảo khách tham quan trong khu vực

Đến đây, khách tham quan được thỏa mãn vị giác với đa dạng các món ăn, thức uống hấp dẫn có giá cả hợp lý, được bày trí đẹp mắt ở các gian hàng. Gần đó là các gian hàng đồ lưu niệm, thủ công thu hút giới trẻ, người yêu nghệ thuật. Đồng thời, những gian hàng với các nghệ nhân tạo hình bóng bay nghệ thuật nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ các khách hàng nhí.

Trong ngày đầu ra mắt, ban tổ chức chuẩn bị sẵn nhiều voucher mua hàng miễn phí, trái cây tươi dành tặng cho khách tham gia.

Những khách tham quan nhí nhận quà tại sự kiện

Một trong những điểm nhấn nổi bật tại sự kiện ra mắt lần này là đêm nhạc acoustic lãng mạn được trình diễn bởi Acousouls Band - một ban nhạc trẻ từ TP.HCM. Qua những giai điệu tuyệt vời về tình yêu, cuộc sống, Acousouls Band thu hút người xem với phần trình diễn ấn tượng và tình yêu say đắm cho âm nhạc.

Đêm nhạc acoustic lãng mạn được trình diễn bởi Acousouls Band

Trong tương lai, ở chuỗi các sự kiện định kỳ của Five Star Walking Street sẽ không thể thiếu các tiết mục biểu diễn nghệ thuật độc đáo, đa dạng chủ đề, nhằm mang đến không gian lễ hội chân thật và sinh động.

Với lợi thế nằm giữa không gian xanh trong lành, gần gũi thiên nhiên, kết hợp tiểu cảnh ấn tượng, Five Star Walking Street cũng mang đến nhiều góc check-in độc đáo dành cho các “tín đồ” chụp ảnh.

Five Star Eco City ra mắt các sản phẩm độc đáo

Dự án Five Star Eco City do Five Star Group làm chủ đầu tư. Ở lĩnh vực bất động sản, Five Star Group ghi dấu trên thị trường với tiềm lực mạnh cùng quỹ đất rộng lớn tại nhiều tỉnh thành. Các dự án mang thương hiệu Five Star Group đều hướng đến tiêu chí hiện đại, thân thiện môi trường thiên nhiên, hứa hẹn là tài sản giá trị cho cư dân tương lai.

Five Star Eco City ghi dấu với quy mô lớn, thể hiện tầm nhìn của Five Star Group với định hướng trở thành “thành phố thông minh sinh thái bậc nhất phía Nam” trong tương lai.

Phối cảnh Five Star Eco City

Five Star Eco City tọa lạc tại mặt tiền đường Đinh Đức Thiện nối dài, nằm ngay cửa ngõ Long An - Nam TP.HCM, liền kề cao tốc Bến Lức - Long Thành và các trục giao thông “huyết mạch” kết nối các tỉnh ĐBSCL. Bên cạnh đó, dự án thừa hưởng sức bật hạ tầng của các công trình giao thông trọng điểm của khu vực như: đường Vành đai 3, DT826E, Lê Văn Lương, Nguyễn Văn Tạo, Quốc Lộ 50… đảm bảo khả năng kết nối liền mạch đến các khu vực lân cận và trung tâm TP.HCM. Nhờ đó, các cư dân tương lai của Five Star Eco City có thể tận hưởng mọi tiện ích ngoại khu đã hiện hữu trong khu vực.

Theo đại diện chủ đầu tư, Five Star Eco City được đội ngũ kiến trúc sư tài hoa nghiên cứu và quy hoạch để trở thành một trong những thành phố sinh thái cao cấp của Việt Nam, có cơ sở hạ tầng, cảnh quan thiên nhiên và môi trường sinh thái đồng bộ. Bên cạnh mảng xanh cùng bầu không khí trong lành, tươi mát, cộng đồng cư dân Five Star Eco City tương lai có thể thụ hưởng nhiều dịch vụ tiện ích quốc tế bao gồm: trung tâm tài chính - thương mại, trường học, trung tâm thể dục thể thao, sân tennis, bệnh viện...

Dự án Five Star Eco City đang tiếp tục ra mắt các loại hình sản phẩm độc đáo; nổi bật là dòng sản phẩm shophouse và nhà phố liền kề sở hữu vị trí đẹp. Hai loại hình sản phẩm này được các chuyên gia đánh giá giàu tiềm năng khai thác: vừa an cư vừa kinh doanh hiệu quả ngành hàng dịch vụ hoặc đầu tư cho thuê, mang đến nguồn lợi lớn cho chủ sở hữu.

Hiện Khải Hoàn Land (KHG) là đối tác phân phối dự án Five Star Eco City. Đây là thương hiệu kinh doanh bất động sản lâu năm, nổi bật trên thị trường, sở hữu mạng lưới văn phòng giao dịch lớn và đội ngũ chuyên viên giàu kinh nghiệm.

Kim Phượng