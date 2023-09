VietNamNet trân trọng giới thiệu bài viết của độc giả Nguyễn Đức Hùng chia sẻ hành trình chinh phục thành phố Florence, thủ phủ của kiến trúc và nghệ thuật nước Ý.



Nơi không gian nghệ thuật ở bất kỳ đâu

Nhà thờ Santa Maria chụp lúc sáng sớm

Florence nổi tiếng không chỉ bởi vẻ đẹp của những con phố cổ xinh xắn, những công trình kiến trúc hàng trăm năm tuổi mà còn bởi đây là cái nôi của nền nghệ thuật Phục hưng. Theo thống kê của tổ chức UNESCO, hơn 60% các công trình kiến trúc và nghệ thuật quan trọng nhất của nhân loại nằm tại Ý và có đến một nửa trong số đó thuộc về Florence.

Đài phun nước Thủy tề và bản sao tượng David ở trước Palazzo Vecchio (Cung điện cổ"), nay là tòa thị chính của thành phố trên quảng trường Signoria

Trên đường từ Venice đi Rome bằng tầu hỏa, chúng tôi ghé thăm Florence và dành 3 ngày 2 đêm để khám phá thành phố được tạp chí du lịch nổi tiếng Travel + Leisure bầu chọn là thành phố đẹp nhất châu Âu năm 2022.

Ấn tượng đầu tiên của chúng tôi với thành phố này là có thể đắm mình trong không gian nghệ thuật ở bất kỳ nơi đâu. Những tượng đài, các cụm công trình điêu khắc, những tượng bán thân và toàn thân, những đài phun nước tuyệt đẹp có khắp ở các ngã tư, quảng trường, trước cửa một nhà thờ hay thư viện.

Nhà thờ Santa Maria, công trình biểu tượng của thành phố Florence

Điểm nhấn của Florence chính là nhà thờ Santa Maria nằm giữa trung tâm của thành phố. Đến với nhà thờ, bất kỳ du khách nào cũng choáng ngợp trước thánh đường rộng mêng mông cùng mái vòm cao và rộng mang đậm nét kiến trúc Gothic. Được khởi công xây dựng năm 1296 và khi được hoàn thành năm 1436, Santa Maria là nhà thờ lớn nhất thế giới và là công trình sở hữu mái vòm lớn nhất thế giới với đường kính 45,5m.

Bên trong nhà thờ Santa Maria

Sau khi xếp hàng 30 phút, chúng tôi đã vào được bên trong nhà thờ. Nội thất của nhà thờ Santa Maria khá đơn sơ so với một nhà thờ có tuổi đời 600 năm. Ấn tượng nhất cả bên ngoài lẫn bên trong nhà thờ là mái vòm khổng lồ được trang trí cầu kỳ và rực rỡ. Đến nay, mái vòm của nhà thờ vẫn là mái vòm gạch lớn nhất thế giới.

Một góc nhà thờ Santa Maria. Du khách không phải mua vé khi vào nhà thờ. Tuy nhiên, nếu ai muốn leo lên mái vòm gạch để có thể ngắm thành phố sẽ phải mua vé.

Sở hữu mặt tiền bằng đá có vẻ đơn giản, nhà thờ San Lorenzo chứa đựng thiết kế lộng lẫy và các tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời ở bên trong.

Nằm ngay gần nhà thờ Santa Maria là nhà thờ San Lorenzo, một trong những nhà thờ lớn và lâu đời nhất của Florence. Được tôn phong vào năm 393, nhà thờ được xây dựng lại trong nhiều năm từ năm 1419.

Các nhà thiết kế và điêu khắc thiên tài Michelangelo, Donatello và Brunelleschi đều đã đóng góp vào việc thiết kế và trang trí cho nhà thờ San Lorenzo. Đây cũng là nơi yên nghỉ của các thành viên trong 'Nhà Medici', một gia tộc có thời gian cầm quyền kéo dài và có tầm ảnh hưởng đến tiến trình lịch sử phát triển của Florence và cả châu Âu. Triều đại giàu có và nổi tiếng nhất nước Ý này trong một thời gian dài này đã tài trợ cho nhiều công trình thời kỳ Phục hưng của Florence.

Tượng Hoàng hôn & hừng đông trên một ngôi mộ của dòng họ Medici do Michelangelo tạc trong khoảng thời gian 1524-1531

Không gian nhà nguyện và các tác phẩm điêu khắc trên các ngôi mộ của dòng họ Medici đã được Michelangelo thiết kế và đây cũng được coi là một trong những thành tựu kiến trúc tuyệt vời nhất của ông.

Một nhà thờ khác trong hơn 100 nhà thờ ở Florence thu hút nhiều khách du lịch là Nhà thờ Truyền tin (Basilica of the Most Holy Annunciation). Được thành lập năm 1250, đây là nơi linh thiêng nhất thờ đức mẹ Maria ở Florence. Các cô dâu ở Florence sau khi cưới thường đến đây đặt hoa cầu ước cho một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc.

Nội thất và điện thờ được xây dựng cầu kỳ cùng các bức tranh thánh nổi tiếng trong đó có bức Madonna có tuổi đời 500-600 năm vẫn được lưu giữ nguyên vẹn tại nhà thờ này. Nhà thờ cũng miễn phí vào cửa.

Tượng David của Michelangelo được giới chuyên môn đánh giá là bức tượng đẹp nhất mọi thời đại

Nói đến Florence là nói đến các bảo tàng nơi gìn giữ các tác phẩm nghệ thuật của nước Ý và của nhân loại. Bảo tàng Accademia là 1 trong 2 bảo tàng (bên cạnh Uffizi Gallery) thu hút khách nhất ở Florence bởi nơi đây gìn giữ tượng David của nhà điêu khắc thiên tài Michelangelo. Ông tạc kiệt tác này trong 3 năm (1501-1504) khi ông mới 26 tuổi và tạc từ một khối đá hoa cương có tên là Gã khổng lồ (Giant) mà trước đó nhiều nhà điêu khắc nổi tiếng khác đã thử sức và bỏ cuộc.

Bức tượng cao 5,17m nặng 8,5 tấn ban đầu được đặt trên quảng trường trước cổng vào Palazzo Vecchio, tòa thị chính của Florence. Sau khoảng 370 năm, tác phẩm được đưa vào viện bảo tàng để bảo tồn. Và một phiên bản khác của tượng David được dựng ngay vị trí cũ vào năm 1910.

Tượng David đẹp đến mức du khách chiêm ngưỡng hàng giờ không chán. Ngắm bức tượng, người ta như cảm thấy được từng mạch máu như đang chảy trong cơ thể của chàng thanh niên trẻ David, người đã chiến thắng gã khổng lồ Goliath và về sau trở thành vua của người Do Thái.

Để xem được kiệt tác tôn vinh vẻ đẹp của con người này, bạn nên mua vé online trước hoặc đến từ sáng sớm nếu không sẽ phải mất hơn 2 tiếng xếp hàng.

Tác giả chụp anh trên cây cầu Trinita. Phía sau lưng là cầu Vecchio. Lúc này là 8h tối nhưng mùa hè trời vẫn nắng.

Florence khá nhỏ, có thể đi bộ được hầu hết các điểm du lịch nổi tiếng nhất của thành phố. Từ trung tâm thành phố chúng tôi đi bộ khoảng 10 phút là tới cây cầu Ponte Vecchio, trong tiếng Ý có nghĩa là “cây cầu cổ”. Đây là một trong những biểu tượng cổ kính và nổi tiếng nhất của thành phố Florence. Ban đầu, Ponte Vecchio được xây bằng gỗ và nó trở thành cây cầu gỗ đầu tiên bắc qua sông Arno.

Bị phá huỷ hoàn toàn vào năm 1333 bởi một trận lũ lụt lớn, cây cầu này được xây dựng lại vào năm 1345. Thiết kế mới trên ba mái vòm vững chắc khiến cho cây cầu có khả năng nâng đỡ và chống lại dòng đẩy của nước tốt hơn.

Cây cầu Vecchio luôn tấp nập du khách dù lúc này đã 8h tối và các cửa hàng 2 bên cây cầu đã đóng cửa

Dọc hai bên cầu là hai dãy nhà cổ, ban đầu là nơi bán thịt, cá và rau quả. Sau đó chúng được thay thế bởi các cửa hàng kim hoàn và hiện nay là "nơi cư ngụ" của các cửa hàng trang sức cao cấp.

­­­

Trong chiến tranh thế giới thứ 2, tất cả các cây cầu bắc qua sông Arno, trừ cây cầu Vecchio, đều bị phá huỷ bởi quân Đức khi rút lui hoặc bởi bom của phe đồng minh. Điều đó nói lên sức sống mãnh liệt của cây cầu cổ nhất nước Ý này.

Du khách ngồi kín các bậc thang ở quảng trường Michelangelo chờ ngắm hoàng hôn ở Florence

Nếu bạn muốn ngắm nhìn toàn cảnh Florence, hãy đến quảng trường Michelangelo. Quảng trường nằm trên một quả đồi cao nên từ đây du khách có thể ngắm toàn cảnh thành phố cũng như các công trình nổi tiếng như cây cầu Ponte Vecchio, mái ngói đỏ của nhà thờ Santa Maria và gác chuông của tòa thị chính... Có nhiều cách đi từ trung tâm thành phố lên đây như bằng xe bus, taxi hoặc đi bộ. Chúng tôi đã đi bộ qua các con dốc và các bậc thang để lên trên đồi và chọn cho mình một chỗ đẹp nhất để ngắm hoàng hôn.

Các thị trấn thời Trung cổ quanh Florence

Nếu có thời gian bạn nên đi thăm các thị trấn từ thời Trung cổ ở gần Florence như Siena (50 km) hoặc San Gimignano (60km). Các thị trấn được bảo tồn gần như nguyên vẹn qua hàng nghìn năm. Có thể đi xe bus hoặc tàu đến đây và trở về trong ngày. Chúng tôi đã dành 1 ngày đi khám phá 2 thị trấn cổ này.

Toàn cảnh nhà thờ chính tòa Siena

Nhà thờ chính tòa Siena được hoàn thành năm 1263. Ngoại thất và nội thất được xây dựng bằng đá cẩm thạch trắng và xanh lá và đen, tạo thành những sọc xen kẽ nhau. Đen và trắng là màu sắc mang tính biểu tượng của Siena, liên quan đến những con ngựa màu đen và màu trắng của 2 nhà sáng lập theo huyền thoại của thành phố.

Quảng trường Piazza del Campo ở trung tâm thị trấn Siena. Nó từng là một trong những quảng trường lớn nhất châu Âu thời trung cổ.

Một quảng trường ở thị trấn San Gimignano

San Gimignano nằm giữa Florence và Siena và được gọi là thành phố của những ngọn tháp cổ. Vào thời kỳ đỉnh cao đã có 72 ngọn tháp được xây dựng, nhưng cho đến ngày nay chỉ còn lại 15 tòa tháp.

Các tòa nhà và giếng nước từ thời Trung cổ vẫn còn được gìn giữ nguyên vẹn.

Lang thang trên những con phố nhỏ có tuổi đời hàng nghìn năm tuổi để cảm nhận khung cảnh xưa cũ và cuộc sống của những người Trung cổ và xếp hàng vào mua kem ở Dondoli, tiệm kem được 2 lần bình chọn là ngon nhất thế giới là cách chúng tôi và các du khách từ khắp trên thế giới đến đây trải nghiệm.