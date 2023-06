Đỗ An Nhà báo

Hồ Kingsley là một điểm đến nổi tiếng vào mùa hè ở hạt Clay của Florida, đồng thời là một trong những nơi đánh bắt cá vược tốt nhất trong toàn tiểu bang, nhưng ít người biết rằng điều thực sự khiến nơi này trở nên đặc biệt là hình dạng tròn bất thường của nó.

Trên thực tế, chúng ta chỉ có thể thực sự nhìn thấy hồ tròn như thế nào từ trên cao. Đó là lý do tại sao hồ Kingsley còn có tên gọi khác là Silver Lake, được đặt bởi chính những phi công đã từng lái máy bay qua đây.

Nhưng quan trọng hơn cả là hồ Kingsley không phải là một vùng nước nhân tạo, mà là một vùng nước xuất hiện tự nhiên được cho là hình thành như một hố sụt.

Với chiều ngang khoảng 3.2km và đường bờ biển dài gần 9km, phía bắc và phía tây có gần 200 bến cảng, hồ Kingsley sâu khoảng 27.4m. Đây là một trong những hồ sâu nhất ở Florida. Theo Only in Your State, Kingsley cũng là hồ lâu đời và nằm ở vị trí cao nhất ở Florida.

Theo OC