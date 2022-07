Trở thành ngôi nhà thay thế cho sân vận động cũ kỹ Bank Street ở Clayton, sân vận động Old Trafford được thiết kế bởi kiến trúc sư người Scotland Archibald Leitch, hoàn tất vào năm 1910 với tổng kinh phí xây dựng 60.000 bảng, Ban đầu, sân dự toán có sức chứa 100,000 khán giả và khán đài phía Nam có mái che, ba khán đài còn lại được làm như ruộng bậc thang. Tuy nhiên, do chi phí đội giá đã giảm xuống còn khoảng 80.000 khán giả. Trong bài viết về lễ khánh thành Old Trafford, một ký giả của tờ Sporting Chronicle đã cảm thán: "Đó là một cầu trường rộng rãi, diễm kiều, và phi thường bậc nhất... Một sân bóng không đối thủ trên khắp hoàn cầu, một niềm vinh dự cho thành Manchester".