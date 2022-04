Khán giả Việt xem bom tấn 'Phù thuỷ tối thượng' sớm nhất thế giới

Doctor Strange in the Multiverse of Madness (Phù thuỷ tối thượng trong đa vũ trụ hỗn loạn) là một trong những bom tấn siêu anh hùng được chờ đợi nhất mùa hè này sau 2 năm Hollywood gần như nhận về doanh thu mùa phim hè bằng 0 vì dịch Covid-19.

Phù thuỷ tối thượng trong đa vũ trụ hỗn loạn sẽ được ra mắt vào 2/5 tới trước khi công chiếu toàn cầu từ 6/5. Tuy nhiên, khán giả Việt Nam sẽ được xem bom tấn này sớm hơn 2 ngày so với khán giả thế giới, tức từ 4/5 tới đây.

Benedict Cumberbatch trong vai Phù thuỷ tối thượng Doctor Strange.



Không chỉ quy tụ dàn diễn viên tên tuổi và được săn đón nồng nhiệt ở Hollywood hiện nay, bom tấn siêu anh hùng này còn đóng vai trò tối quan trọng trong việc thiết lập, định hình tương lai của Vũ trụ điện ảnh Marvel (MCU).

Được dẫn đầu bởi tài tử Benedict Cumberbatch vô cùng tài năng, bom tấn Phù thuỷ tối thượng trong đa vũ trụ hỗn loạn còn quy tụ một dàn diễn viên khủng mà chỉ cần 1 trong số đó đã đủ sức kéo lượng khán giả lớn đến rạp như nữ diễn viên Elizabeth Olsen trong vai phù thủy Wanda.

Elizabeth Olsen trong vai Wanda.

Sau những sự kiện đen tối ở series WandaVision khiến cô mất chồng, mất con, Wanda giờ đây nhuốm màu hắc ám và dường như đang ở trong trạng thái vô cùng bất ổn. Vai trò của nữ phù thủy khi song hành cùng Doctor Strange còn là ẩn số nhưng chắc chắn đang khiến fan đứng ngồi không yên.

Những gương mặt quen thuộc khác từ bom tấn Doctor Strange phần 1 như Rachel McAdams, “phù thủy” Benedict Wong hay tài tử Chiwetel Ejiofor đều quay lại. Đặc biệt hơn nữa, Phù thuỷ tối thượng trong đa vũ trụ hỗn loạn cũng sẽ giới thiệu tới người hâm mộ những gương mặt hoàn toàn mới, nổi bật là cô nàng Xochitl Gomez trong vai nữ anh hùng tuổi teen America Chavez với khả năng di chuyển giữa các chiều vũ trụ.

Điều khiến fan đang mong chờ nhất ở Phù thuỷ tối thượng trong đa vũ trụ hỗn loạn chính là việc bộ phim sẽ khai thác sâu hơn chủ đề đa vũ trụ - vốn đã được nhắc đến từ Spider-Man: No Way Home - bom tấn siêu anh hùng thành công nhất năm 2021.

Phù thuỷ tối thượng trong đa vũ trụ hỗn loạn không chỉ là thước đo cho sự phục hồi của Hollywood mà còn là thước đo cho sự hồi phục thị trường phim chiếu rạp Việt Nam mùa hè này sau thời gian dài bị ảnh hưởng nặng nề vì đại dịch.

Quỳnh An