Khánh Hòa: Kiểm tra an toàn PCCC tại các căn hộ cho thuê Là địa bàn du lịch trọng điểm, TP Nha Trang (Khánh Hòa) ngày càng có nhiều loại hình căn hộ cho thuê mọc lên để đáp ứng nhu cầu của người dân và du khách. Đây cũng là nơi có mật độ người ở cao, tuy nhiên, công tác đảm bảo an toàn PCCC&CNCH tại những căn hộ này vẫn còn nhiều bất cập. Khánh Hòa đã mở đợt tổng kiểm tra công tác đảm bảo an toàn PCCC&CNCH với các căn hộ cho thuê. Theo đó, UBND TP Nha Trang đã xây dựng kế hoạch và đang tiến hành kiểm tra 152 cơ sở thuộc loại hình nhà ở nhiều căn hộ, cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có mật độ người ở cao. Thực tế kiểm tra cho thấy, đa số những căn hộ này có diện tích nhỏ hẹp nên các điều kiện về an toàn PCCC&CNCH chưa được đảm bảo. Để phục vụ kinh doanh, phần lớn chủ cơ sở đều xây dựng vượt tầng so với giấy phép xây dựng để tăng số phòng, tuy nhiên, lại chưa chú ý trang bị đầy đủ các thiết bị phòng cháy chữa cháy. Đặc biệt, do diện tích nhỏ nên hệ thống thang thoát nạn cũng không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật theo quy định.