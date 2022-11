Khánh thành trường tiểu học mới ở Sìn Hồ, Lai Châu

Ngày 8/11 Công ty CP Tập đoàn Phạm Kim phối hợp với chính quyền địa phương xã Nậm Cha (huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu) khánh thành điểm trường Nậm Pẻ thuộc trường tiểu học Nậm Cha. Công trình này sẽ giúp thầy cô giáo và học sinh có môi trường giảng dạy, học tập tốt hơn, góp phần tạo sự bình đẳng trong tiếp cận giáo dục.

Lễ cắt băng khánh thành trường Tiểu học Nậm Pẻ

Điểm trường Nậm Pẻ nằm trong dự án “Trường đẹp cho em”. Chi phí xây dựng mới lại điểm trường được tài trợ bởi Công ty CP Tập đoàn Phạm Kim. Dự án có mức đầu tư 430 triệu đồng, được khởi công xây dựng từ tháng 7 và chính thức đưa vào sử dụng trong tháng 11/2022. Tại lễ khánh thành, đại diện Phạm Kim đã trao những phần quà ý nghĩa cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Đại diện ban lãnh đạo công ty Phạm Kim tặng quà cho các em nhỏ

Đại diện Công ty CP Tập đoàn Phạm Kim chia sẻ: "Trong những năm qua, Phạm Kim luôn ý thức trách nhiệm đóng góp cho xã hội và phối hợp triển khai nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội. Với việc tài trợ xây mới điểm trường tiểu học tại xã Nậm Cha, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu, chúng tôi hy vọng sẽ mang tới một môi trường học tập khang trang, an toàn, giúp các thầy cô giáo, các em học sinh có thể an tâm dạy và học.

Phạm Kim Group mong rằng sẽ có thêm nhiều hơn nữa những cánh tay cùng góp sức, để không chỉ các em nhỏ xã Nậm Cha mà còn rất nhiều các em học sinh vùng sâu vùng xa sẽ có một môi trường sống và học tập tốt hơn. Sau khi khánh thành dự án xây trường tại tỉnh Lai Châu, Phạm Kim sẽ tiếp tục dự án xây trường tại tỉnh Hà Giang”.

Trường Tiểu học Nậm Pẻ sau khi được xây mới

Tại sự kiện, đại diện xã Nậm Cha cám ơn, đánh giá cao sự đóng góp của Công ty CP Tập đoàn Phạm Kim. Hoạt động ý nghĩa của công ty Phạm Kim góp phần giúp các em nhỏ tại điểm trường Nậm Pẻ có cơ hội tốt hơn để học tập, rèn luyện bản thân. Đây sẽ nơi nuôi dưỡng và thắp sáng ước mơ học đường cho nhiều em nhỏ vùng cao sau này.

