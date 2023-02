Khi bị người yêu kiểm soát trên mạng xã hội

Mạng xã hội có thể ảnh hưởng tích cực lẫn tiêu cực đến mối quan hệ tình cảm.

"Tôi thường không quản lý mạng xã hội của người yêu, nhưng khi có gì đó đáng ngờ, tốt nhất nên giám sát để biết chuyện gì đang xảy ra".

"Mạng xã hội không quan trọng, nhưng tôi không thể ngó lơ nó. Kiểm tra các tài khoản mạng xã hội rất hữu ích để tìm hiểu người bạn thích".

"Tôi bị ám ảnh bởi mạng xã hội và không ngừng tìm hiểu mọi người qua đó. Tôi tò mò họ đăng ảnh gì và cả những người like ảnh nữa".

Đó là những ý kiến xung quanh câu hỏi mạng xã hội đóng vai trò như thế nào trong một mối quan hệ do El País thu thập.

Araceli Álvarez, nhà tâm lý, tình dục học và người hòa giải gia đình, cũng đưa ra câu trả lời cho câu hỏi đó dựa trên kinh nghiệm chuyên môn của chính mình: "Trong các cuộc tư vấn, tôi thường thấy những xung đột, bất an, ghen tuông... Tất cả là do những gì diễn ra trên mạng xã hội".

Khơi dậy nỗi sợ hãi và bất an

Theo bài báo năm 2019 Relationship problems caused by social media in college students in Mexico City, do một nhóm các nhà nghiên cứu từ Đại học Ibero-American đồng tác giả, đăng ảnh chụp cùng người yêu hoặc thông báo rằng bạn đang ở trong một mối quan hệ tình cảm trên mạng xã hội có liên quan đến hạnh phúc và sự hài lòng của nửa kia.

Tuy nhiên, Facebook, Instagram..., những công cụ giúp bạn dễ dàng gặp gỡ mọi người bất cứ lúc nào, cũng liên quan đến sự ghen tuông và nỗi sợ bị phản bội.

Mạng xã hội cho phép một người xem xét cách bạn đời/người yêu của mình tương tác với những người khác, điều này có thể khơi dậy nỗi sợ hãi và bất an.

Like hay comment trên một bức ảnh nhất định có thể trở thành bằng chứng "thả thính", tán tỉnh người khác. Theo dõi cách hành xử của nửa kia trên mạng có thể làm tổn thương bạn, theo nghiên cứu.

Mạng xã hội có thể khơi dậy nỗi sợ hãi và bất an trong một mối quan hệ.

Vì phương tiện truyền thông xã hội phản ánh các tình huống xảy ra ngoài đời thực, chúng cũng là công cụ để thực hiện bạo lực.

Theo Liên Hợp Quốc, 95% tất cả các hành vi gây hấn diễn ra trực tuyến đều do nam giới thực hiện và hướng tới phụ nữ. Các hành động bạo lực giới diễn ra trực tuyến thường xuyên nhất là kiểm soát thông qua mạng xã hội, lấy cắp mật khẩu, phát tán nội dung khiêu dâm và đưa ra những lời đe dọa hoặc lăng mạ.

Bất chấp tất cả những điều này, mạng xã hội không phải lúc nào cũng có tác động tiêu cực đến các mối quan hệ tình cảm.

Theo nghiên cứu Influence of social media on couple relationships do các nhà nghiên cứu từ Trường Khoa học Xã hội và Con người của Đại học Hợp tác Colombia thực hiện, các cặp đôi được khảo sát cho rằng mạng xã hội có ảnh hưởng tích cực hơn (60%) so với tiêu cực (40%) trong mối quan hệ của họ.

Trong số các khía cạnh tích cực, người được hỏi nhấn mạnh rằng các nền tảng tạo điều kiện cho sự tương tác và giao tiếp. Còn ở hướng tiêu cực, mọi người có xu hướng nói về việc khuyến khích sự ghen tuông và mất lòng tin lẫn nhau.

Ảnh hưởng nhiều đến vợ chồng mới cưới

Khi những người trẻ tuổi sử dụng mạng xã hội thường xuyên hơn, các nền tảng này cũng sẽ ảnh hưởng mạnh mẽ hơn trong mối quan hệ tình cảm của họ.

Álvarez xác nhận điều này: "Các cặp vợ chồng lớn tuổi không sử dụng mạng xã hội thường xuyên hoặc chỉ sử dụng chúng cho mục đích tìm kiếm thông tin, liên lạc với gia đình, bạn bè. Họ cũng có xu hướng xác định ranh giới rõ ràng hơn về quyền riêng tư của mình. Tuy nhiên, khi vấn đề nghiêm trọng liên quan đến mạng xã hội xảy ra, những cặp vợ chồng trưởng thành này sẽ đẩy mâu thuẫn lên cao hơn".

Nhà tâm lý và tình dục học nhận thấy rằng mạng xã hội gây ra nhiều rắc rối hơn cho các cặp vợ chồng mới cưới, nơi mối quan hệ vẫn chưa ổn định.

Mạng xã hội ảnh hưởng nhiều đến các cặp đôi mới cưới.

"Những khó khăn này thường xảy ra với cả cá nhân và cặp đôi. Ở cấp độ cá nhân, chúng tôi giải quyết các vấn đề như sự phụ thuộc về cảm xúc, kiểm soát tính bốc đồng và lòng tự trọng. Với các cặp vợ chồng, chúng tôi làm việc dựa trên những niềm tin phi lý về các mối quan hệ (thường được thúc đẩy bởi quan niệm sai lầm về tình yêu, hôn nhân)".

Álvarez nhấn mạnh điều quan trọng là phải biết tách biệt những gì được chia sẻ với tư cách là một cặp vợ chồng khỏi quyền riêng tư và tự do cá nhân.

"Công nghệ có khả năng bắt đầu, xây dựng và duy trì một mối quan hệ, nhưng cũng có thể làm tổn thương, hủy hoại tình yêu, hôn nhân. Tất cả phụ thuộc vào cách chúng ta sử dụng công cụ như thế nào", Álvarez nhận định.

