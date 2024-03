Những người tặng sách trẻ em

Trong chuyến công tác ở một xã miền núi tỉnh Hà Giang, chị Thu Hương ở Thanh Xuân, Hà Nội được chứng kiến các em nhỏ trong một lớp học đơn sơ ngồi chụm lại với nhau đọc những cuốn sách sờn cũ ở cuối lớp.

Hỏi cô chủ nhiệm lớp chị được biết, đó là những cuốn sách hiếm hoi được sinh viên tình nguyện Trường Đại học Sư phạm tặng cho trường trong một lần đi tình nguyện. Về nhà chị Hương quyết định soạn lại giá sách của hai con, nhặt ra những cuốn sách phù hợp, đóng gói rồi gửi theo xe khách cho lớp học.

Không đến trực tiếp các xã huyện miền núi, nhưng chị Vân Hà cũng biết thông tin trẻ em các vùng khó khăn thiếu thốn sách vở, đặc biệt là sách tham khảo thông qua nhiều kênh truyền thông. Vì vậy mỗi khi trong cộng đồng dân cư mà chị tham gia có ai đó thông báo gom sách vở, quần áo, đồ dùng học tập cho trẻ em vùng cao, chị đều tích cực tham gia.

Giống như chị Thu Hương, đầu tiên chị Vân Hà soạn lại tủ sách của các con, để chọn ra những cuốn sách phù hợp để tặng. Hết sách của nhà mình, chị quay sang vận động bạn bè gom sách tặng thi thoảng bỏ tiền ra mua sách để góp vào các chương trình này.

Hội sách do các nhà xuất bản, công ty sách lớn tại Việt Nam như Alpha Books, Nhã Nam, Kim Đồng tổ chức cũng có không ít cá nhân mua sách, đặc biệt là sách có khuyến mãi tốt để tặng sách cho trẻ em vùng còn khó khăn.

Nhà hoạt động xã hội Nguyễn Quang Thạch, người khởi xướng chương trình Sách hóa nông thôn cho biết, có hàng nghìn cá nhân tham gia vào các tủ sách dành cho trẻ em nông thôn, vùng cao. Họ có thể gửi tiền cho chương trình hoặc trực tiếp mua sách gửi đến các tủ sách do chương trình xây dựng.

Nghĩa cử đẹp của các tổ chức

Tham gia nhiệt tình vào các chương trình tặng sách cho trẻ em các vùng khó khăn đầu tiên phải kể đến các NXB, các công ty sách lớn trong cả nước. Chị Mai Ly, phụ trách truyền thông của NXB Trẻ cho biết, trong nhiều năm nay NXB Trẻ đều dành chính sách giá ưu đãi đặc biệt cho các cá nhân, cơ quan mua sách trao tặng từ thiện, và hàng năm NXB cũng trao tặng một số tủ sách cho các khu vực khó khăn, đặc biệt là vùng biên cương, hải đảo… Tương tự, NXB Phụ nữ cũng có quỹ sách ưu tiên cho hoạt động này.

Về phía các công ty tư nhân, First News, Alpha Books, Thái Hà Books là những đơn vị rất nhiệt tình tặng sách.

Đại diện Alpha Books (bên trái) tặng sách cho trường học vùng cao.

Nhiều năm qua, First News đã phối hợp các đơn vị tặng hàng trăm ngàn cuốn sách cho các trại mồ côi, trường học cùng trẻ em vùng sâu vùng xa, biên giới, hải đảo như hoạt động Thư viện trên sóng, Thư viện trên lưng trâu, Thư viện trên đá, Thư viện trên sóng, Tủ sách khuyến học của một số quận, huyện… Đây là một hành động thiết thực để phát triển văn hóa đọc và giúp các em nâng cao kiến thức.

Ông Nguyễn Văn Phước, nhà sáng lập First News - Trí Việt chia sẻ: “Tặng sách là một trong những hoạt động mà First News luôn muốn đồng hành và duy trì cùng các đơn vị, không chỉ nhằm phát triển văn hóa đọc mà còn giúp các độc giả, đặc biệt là những trẻ em ở vùng sâu vùng xa có cơ hội tiếp cận với tri thức từ sách để làm dày thêm hiểu biết của cá nhân cũng như những bài học làm người qua các bộ sách như Hạt giống tâm hồn, Chicken soup for the Soul… Đây cũng là nền tảng mà chúng tôi có thể hỗ trợ để giúp các em phát triển cho tương lai sau này”.

Trong gần 20 năm hoạt động, Alpha Books cũng trao tặng hàng chục ngàn cuốn sách. Năm 2022, Alpha Books và Trạm đọc tặng 10.000 cuốn sách cho 50 trường học và tổ chức từ thiện, trong đó đa phần là trường học ở các vùng khó khăn.

Thái Hà Books đã tặng sách một số thư viện vùng cao với số lượng 1.000 cuốn/ thư viện, và gần đây nhất là chương trình Tặng sách cho các bố mẹ ở nông thôn có con dưới 6 tuổi.

Chia sẻ về hoạt động này, ông Nguyễn Cảnh Bình, Chủ tịch HĐQT Alpha Books bày tỏ: “Việc tặng sách nhằm trang bị kiến thức và kỹ năng cho trẻ nhỏ, góp phần phát triển văn hóa đọc, thay đổi cuộc sống của chính các em, xa hơn là góp phần nâng cao dân trí là điều rất nhiều người biết. Tuy nhiên tôi thấy có thực tế là tham gia nhiệt tình nhất vào hoạt động này mới chỉ có các công ty, nhà xuất bản - những đơn vị có tiềm lực kinh tế vẫn còn hạn hẹp vì phải loay hoay với dung lượng thị trường nhỏ, văn hóa đọc thấp. Tôi mong rằng rồi đây sẽ có nhiều doanh nghiệp, tập đoàn lớn có doanh thu tốt tham gia vào hoạt động này hơn. Bởi xét cho cùng khi dân trí phát triển tất cả các doanh nghiệp đều được hưởng lợi khi có nguồn nhân lực chất lượng cao, là nền tảng cho sự phát triển bền vững”.

Thao Giang

