Sức khỏe tài chính nâng cao, người trẻ chuộng mua nhà trả góp

Ở tuổi 32, khi một số đồng nghiệp vẫn còn ở nhà đi thuê và chưa dám nghĩ đến chuyện lập gia đình thì anh Nguyễn Đức Thái (Gia Lâm, Hà Nội) đã sở hữu một căn hộ khang trang trong một khu đô thị hiện đại cùng một tổ ấm hạnh phúc.

“Từ kinh nghiệm của cha mẹ tôi, những người tích lũy đến 20 - 30 năm vẫn không đủ tiền mua nhà vì giá nhà tăng nhanh thì tôi rút ra bài học là nhà mua sớm nhất là nhà rẻ nhất”, anh Thái đúc kết.

Với suy nghĩ đó, anh Thái quyết định dùng khoản vốn tích góp sau 5 năm đi làm rồi vay trả góp để mua nhà, ra ở riêng từ khi mới 28 tuổi. Với tiến độ và thu nhập như hiện tại, anh Thái dự tính sẽ tất toán khoản vay cho ngân hàng trong 3 năm nữa - sớm hơn 3 năm so với kế hoạch ban đầu.

“Khi chưa có nhà thì mục tiêu duy nhất chỉ là ngôi nhà. Còn khi đã có nhà, cuộc sống không chỉ cũng vững chắc và yên tâm hơn hẳn mà mình cũng có cơ hội và động lực để đặt ra cho bản thân nhiều kế hoạch khác lớn hơn”, anh Thái chia sẻ.

Những người như anh Thái đang ngày càng nhiều. Theo khảo sát từ Tập đoàn công nghệ bất động sản PropertyGuru, nhóm khách hàng trẻ, từ 22 tới dưới 39 tuổi, đang trở thành nhóm có nhu cầu mua nhà chủ lực, thay thế nhóm trung lưu trên 40 tuổi như trước đây.

Theo các chuyên gia, khi chọn mua nhà trả góp, người mua cần tìm hiểu và lựa chọn chủ đầu tư uy tín nhằm tránh rủi ro về pháp lý và tiến độ bàn giao

Cụ thể, nhóm tuổi 22 - 34 tìm mua nhà đã tăng mạnh từ mức 39% trong năm 2021 lên tới hơn 42% trong năm 2023. Xu hướng này cho thấy sức khỏe tài chính của thế hệ trẻ ngày càng được nâng cao. Khi đạt được mức tích lũy vừa phải, họ sẽ tận dụng đòn bẩy tài chính, vay mua trả góp để sớm sở hữu một nơi an cư, làm nền tảng vững chắc để phát triển sự nghiệp.

Là một phương án ưu việt nhưng theo các chuyên gia khi mua nhà trả góp, người mua cần cân nhắc nhiều yếu tố. Đầu tiên, cần xem xét nguồn thu nhập và chi phí trả góp hàng tháng để đảm bảo chất lượng cuộc sống bản thân và gia đình. Bên cạnh đó, đánh giá đầy đủ các rủi ro có thể gặp phải trong quá trình thanh toán sẽ giúp người mua lường trước nguy cơ rơi vào thế bị động, nhất là khi bắt đầu áp dụng lãi suất thả nổi. Đặc biệt, người mua cần tìm hiểu và lựa chọn chủ đầu tư uy tín nhằm tránh rủi ro về pháp lý và tiến độ bàn giao.

“Chúng ta chỉ nên đặt lòng tin vào các chủ đầu tư lớn, đủ năng lực để triển khai dự án đúng tiến độ và chuẩn pháp lý cũng như đủ tiềm lực để hỗ trợ khách hàng lâu dài. Tránh trường hợp tiền vẫn phải đóng đều cho ngân hàng nhưng nhà thì vẫn phải đi thuê do dự án không được triển khai như kế hoạch”, Luật sư Nguyễn Thanh Tuấn, Đoàn Luật sư TP.HCM, đánh giá.



Chính sách trả góp an toàn, hấp dẫn từ chủ đầu tư uy tín hàng đầu

Hiểu được những trăn trở của khách hàng, đầu năm 2024, Vinhomesđã tung ra chương trình trả góp lên tới 15 năm “Mua nhà sang - An tâm tài chính”, áp dụng với sản phẩm nhà phố Vinhomes Ocean Park 2, căn hộ The Zenpark - Vinhomes Ocean Park 1 (Hà Nội) và căn hộ The Beverly - Vinhomes Grand Park (TP.HCM).

Điểm khiến chính sách này gây được tiếng vang lớn trên thị trường chính là việc chủ đầu tư Vinhomes cam kết đảm bảo lãi suất cố định chỉ 6 - 7%/năm trong thời gian đầu. Sau 2 năm, mức lãi suất sẽ được áp dụng theo thị trường nhưng theo hướng có lợi nhiều nhất cho khách hàng, tối đa chỉ 8%/năm với sản phẩm thấp tầng và 9,5%/năm với sản phẩm cao tầng.

Nếu lãi suất thực tế của ngân hàng thấp hơn, người mua sẽ được hưởng đúng mức lãi suất ngân hàng áp dụng. Nếu lãi suất thực tế của ngân hàng cao hơn, người mua vẫn được đảm bảo chỉ phải trả lãi với mức trần tối đa 8 hoặc 9,5%/năm. Toàn bộ phần chênh lệch lãi suất (nếu có) sẽ do Vinhomes đứng ra chi trả cho ngân hàng.

Anh Minh Tuấn (30 tuổi, Hà Nội) chia sẻ, nhờ đi làm từ sớm nên anh đã tích lũy được một khoản, dự định sẽ tính chuyện mua nhà để làm nơi an cư cho gia đình nhỏ. Theo tính toán, nếu dùng hết ngân sách để trả thẳng 100% thì anh chỉ có thể nhắm đến những căn hộ bình dân hoặc những dự án nhỏ ở xa trung tâm, không thể mua được những sản phẩm chất lượng.

Sau nhiều tính toán, vợ chồng anh Tuấn đã chọn phương án vay 70% trong vòng 10 năm để sở hữu một căn hộ 1PN tại đại đô thị Vinhomes Ocean Park 1.

Chính sách bán hàng “Mua nhà sang - An tâm tài chính” là cơ hội để người trẻ sở hữu nhà mà không lo lãi suất thả nổi, an tâm tài chính

“Theo chính sách của chủ đầu tư, chỉ cần trả trước khoảng 760 triệu là đã có thể nhận nhà, chuyển vào ở ngay. Phần tiền tích lũy còn lại tôi để dành cho quỹ khẩn cấp của gia đình cũng như một phần vốn để vợ chồng tôi mở rộng kinh doanh. Lợi nhuận thu được từ đó, cùng việc không phải trả tiền thuê nhà hàng tháng, thoải mái để chúng tôi trả góp cho ngân hàng, kể cả sau giai đoạn ân hạn nợ gốc”, anh Tuấn chia sẻ.

Theo các chuyên gia, chính sách đột phá của Vinhomes là lời giải để nhiều người có thể sở hữu nhà khi vừa giảm được áp lực chi phí ban đầu vừa tránh được các rủi ro tài chính về lâu dài. Không những thế, chính sách này còn được xem là một trợ lực giúp người mua nhà có cơ hội sở hữu không gian sống chất lượng, đẳng cấp hơn.

Trên thực tế, hiếm chủ đầu tư dám “chơi lớn” cam kết áp dụng trần lãi suất suốt thời gian vay cho khách hàng mua nhà trả góp như Vinhomes, bởi điều này phụ thuộc vào tiềm lực tài chính và chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, giỏ hàng của Vinhomes còn có nhiều điểm cộng “đáng tiền” như pháp lý đầy đủ, nhận nhà ở ngay hoặc thời gian bàn giao sớm, tiện ích sống đẳng cấp, môi trường sống văn minh, tiềm năng tăng giá vượt trội… Nhờ đó, ngay cả khi kế hoạch thay đổi, người mua nhà vẫn có thể yên tâm về thanh khoản của sản phẩm cũng như lợi nhuận thu về.

Với bề dày kinh nghiệm từ hàng trăm nghìn sản phẩm nhà ở đã bán cùng chính sách ưu việt, không khó hiểu khi thương hiệu Vinhomes được nhiều khách hàng xem là “khóa an toàn” và “chọn mặt gửi vàng” để an cư lập nghiệp tại những đại đô thị đáng sống bậc nhất.



Thanh Hà