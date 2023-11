Ngày 13/11, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức họp báo thông tin về các hoạt động trong Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội năm 2023 với chủ đề Dòng chảy.

Lễ hội là hoạt động thường niên của TP. Hà Nội nhằm triển khai kế hoạch thực hiện các sáng kiến gia nhập Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO, thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hoá, khẳng định vị thế tiên phong của Hà Nội ở tầm quốc gia, hội nhập với xu thế kinh tế sáng tạo quốc tế.

Năm 2023, Lễ hội với chủ đề Dòng chảy tập trung vào 3 trụ cột chính: Thiết kế, Cộng đồng và Sáng tạo hướng tới dòng chảy huyết mạch kết nối giá trị lịch sử, văn hoá, kinh tế, xã hội của Thủ đô, tuyến trải nghiệm của lễ hội nhấn mạnh vào sự kết nối hai bên bờ sông qua cầu Long Biên lịch sử; đồng thời làm nổi bật giá trị văn hóa lịch sử tại các quận, huyện trên địa bàn.

Ông Đỗ Đình Hồng, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội.

Chia sẻ tại buổi họp báo, ông Đỗ Đình Hồng, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cho biết, Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội là cơ hội trải nghiệm biến di sản công nghiệp thành tổ hợp văn hoá sáng tạo, tạo ra dịch vụ, sản phẩm mới và thu hút đầu tư, thực hiện chiến lược phát triển Công nghiệp văn hoá Thủ đô.

"Với tầm nhìn chuyển đổi này, Nhà máy xe lửa Gia Lâm là điểm nhấn của lễ hội năm nay. Bên cạnh đó, chính sách di dời các cơ sở sản xuất công nghiệp ra khỏi nội đô đã và đang để lại những di sản công nghiệp giàu tiềm năng chờ được đánh thức. Chúng ta phải cùng nhau có trách nhiệm lan tỏa giá trị di sản, lan tỏa sức sáng tạo của các nghệ sĩ, kiến trúc sư, nhà sáng tạo nghệ thuật cho cộng đồng người dân được hưởng lợi", ông Hồng nhấn mạnh.

Nhà máy xe lửa Gia Lâm trở thành không gian sáng tạo đặc sắc được người dân ngóng chờ.

Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam Hoàng Năng Khang cho biết, tuyến tàu trải nghiệm kết nối hai bên bờ sông Hồng xuất phát từ nhà ga Hà Nội, đến ga Long Biên, qua cầu Long Biên và kết thúc tại nhà ga Gia Lâm, từ đó khách tham quan đi bộ đến Nhà máy xe lửa Gia Lâm để tham gia các hoạt động sáng tạo. Tổng công ty Đường sắt Việt Nam sẽ tăng cường các toa tàu nghệ thuật đặc biệt, trên đó trưng bày những tác phẩm trong khuôn khổ triển lãm Chuyển động ngoại biên #2.

“Sau lễ hội, chúng tôi sẽ đánh giá mức độ quan tâm của công chúng cũng như hiệu quả của việc chạy tour đường sắt này trong việc thu hút du khách làm sống lại di sản Hà Nội, từ đó sẽ có đề xuất cho hoạt động thường xuyên”, ông Hoàng Năng Khang cho hay.

Độc đáo bên trong "Không gian sắp đặt nước và di sản tháp nước Hàng Đậu".

Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội năm 2023 có sự tham gia của hơn 200 đơn vị, nhà sáng tạo và nghệ sĩ thuộc những đối tượng khác nhau trong các lĩnh vực thiết kế sáng tạo. Đặc biệt rất nhiều nghệ sĩ trẻ đã và đang tích cực tham gia ý tưởng và đồng hành cùng chương trình. Khách trải nghiệm lễ hội sẽ hoàn toàn miễn phí.

Tại lễ hội, người dân và du khách được trải nghiệm không gian Kiến trúc, nhà máy và vẽ (lại) giấc mơ hiện đại do kiến trúc sư Mai Hưng Trung, sáng lập của tổ chức Hanoi Ad hoc thực hiện; các pavilion kiến trúc ngoài trời Bến chờ do kiến trúc sư Lê Quang Thạch thiết kế; pavilion kiến trúc và nghệ thuật tại Phân xưởng nóng do kiến trúc sư Nguyễn Hồng Quang thực hiện; trưng bày Sắp đặt nước và di sản tháp nước Hàng Đậu…

Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội năm 2023 khai mạc vào tối 17/11 tại Nhà máy xe lửa Gia Lâm. Ngoài ra còn có: 60 hoạt động văn hóa với 4 công trình giới thiệu kiến trúc; 20 trưng bày và triển lãm; 20 hội thảo, tọa đàm trong đó có 5 hội thảo quốc tế, 9 hoạt động giới thiệu nghệ thuật, chuỗi sự kiện cộng đồng, hội chợ sáng tạo được tổ chức tại Nhà máy xe lửa Gia Lâm, tháp nước Hàng Đậu, vườn hoa Vạn Xuân, ga Long Biên và ga Gia Lâm…