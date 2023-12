Ngày 21/12, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bắc Bình (tỉnh Bình Thuận) cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với 13 người về hành vi “vi phạm quy định về khai thác tài nguyên” và “mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất độc”, liên quan đến vụ khai thác vàng trái phép tại xã Phan Sơn.

Cơ quan điều tra tống đạt các quyết định khởi tố đến các bị can. Ảnh: CACC

Trong đó, ra lệnh bắt tạm giam 12 bị can, 1 bị can được áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Cơ quan điều tra xác định, trên cơ sở tài liệu chứng cứ thu thập, kết luận giám định thể hiện các mẫu vật thu giữ tại hiện trường nơi xảy ra hành vi vi phạm của các đối tượng có thành phần là khoáng sản kim loại vàng. Đồng thời, có chứa thành phần là chất độc gồm thuỷ ngân, xút - natri hydroxide, axit nitric.

Như VietNamNet đã đưa tin, rạng sáng ngày 9/12, Công an tỉnh Bình Thuận đã huy động 150 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với lực lượng chức năng địa phương đồng loạt kiểm tra, bắt quả tang 28 đối tượng đang có hành vi phân loại, tuyển rửa, thu hồi kim loại nặng, khai thác khoáng sản trái phép quy mô lớn tại khu vực Ngách Đào Giữa, thuộc thôn Tà Mon (xã Phan Sơn, huyện Bắc Bình) giáp ranh với huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.

Một số đối tượng thời điểm bị bắt giữ khi đang ở trong lán trại, tại nơi khai thác vàng, hôm 9/12. Ảnh: CACC

Vị trí nhóm đối tượng thực hiện hành vi vi phạm nằm trong rừng sâu nên lực lượng chức năng phải đi bộ hàng km mới tới nơi.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ nhiều máy móc và phương tiện liên quan gồm: xe múc, máy cày, máy xay đá, máy bơm, 2 xe bán tải.... Đồng thời, thu giữ nhiều mẫu vật kim loại màu vàng và lượng lớn hóa chất độc hại phục vụ cho việc tuyển rửa.

Một số tang vật thu giữ tại hiện trường. Ảnh: CACC

Chuyên án này do Đại tá Lê Quang Nhân, Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo triển khai các biện pháp nghiệp vụ. Đại tá Đinh Kim Lập, Phó Giám đốc Công an tỉnh trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường.