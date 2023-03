Sáng 29/3, Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an xác nhận với VietNamNet: Liên quan đến vụ án Tổ chức đánh bạc tại Vĩnh Phúc, ngày 28/3, Cơ quan cảnh sát điều tra (C02-Bộ Công an) ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với 21 bị can.

Sân golf Đầm Vạc

Theo ông Tô Ân Xô: Trong 21 bị can vừa bị khởi tố có 1 đối tượng bị khởi tố về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc; 4 người có hành vi tổ chức đánh bạc và 16 người có hành vi đánh bạc. Một người được chuyển sang cơ quan điều tra của quân đội theo quy định.

Trong vụ án trên, Giám đốc Công ty Trần Lê Gia Trần Anh Linh được xác định cùng 21 đối tượng khác tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức chơi bài poker. Quá trình bắt quả tang, công an thu giữ hơn 4,6 triệu điểm phỉnh (tương đương 4,6 tỷ đồng).

Theo tìm hiểu, nơi nhóm người bị lực lượng chức năng bắt vì đánh bạc tại một khách sạn gần sân golf Đầm Vạc hôm 20/3. Những người này bị bắt quả tang đánh bạc dưới hình thức chơi poker trong khi chuẩn bị thi đấu giải golf tại sân golf Đầm Vạc (Vĩnh Phúc).

Giải golf VGA Union Cup 2023 diễn ra từ ngày 23-25/3 trên sân golf Heron Lake Golf Course & Resort của Công ty CP khu nghỉ dưỡng và sân golf Đầm Vạc (Vĩnh Phúc). Đây là giải đấu đối kháng của hai đội tuyển quần chúng miền Nam- miền Bắc.