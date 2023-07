Nghi phạm Phạm Thị Giang đến cơ quan công an đầu thú. Ảnh CACC.

Trước đó, vào ngày 7/7, sau khi nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về một số đối tượng lạ mặt xuất hiện tại khu vực biên giới, công an đã tiến hành bắt quả tang Nguyễn Văn Quy (SN 1984, ở Nghĩa Hoà, Lạng Giang, Bắc Giang) khi đang chở Phương Chính (SN 2000, quốc tịch Trung Quốc) từ khu vực biên giới thuộc thôn Tà Lài, xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn để xuất cảnh trái phép sang Campuchia.

Ngày 8/7, Phòng An ninh điều tra – Công an tỉnh Lạng Sơn tiếp tục phối hợp với lực lượng chức năng Công an huyện Tràng Định bắt quả tang, tạm giữ đối với Hoàng Quang Cường (SN 1994, ở thị trấn Chi Lăng, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn) về hành vi chở 1 người đàn ông Trung Quốc tên Lưu Chấn Giang (SN 1974) nhập cảnh trái phép vào Việt Nam để tìm việc làm.

Cơ quan điều tra đã tiếp tục củng cố chứng cứ và tiến hành truy bắt đối với 3 đối tượng khác gồm: Nông Văn Nghĩa (SN 1996), Nông Văn Học (SN 1985) và Mạc Văn Bộ (SN 1987), đều trú tại xã Quốc Khánh, huyện Tràng Định và đã ra quyết định giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với các đối tượng trên.

Đến ngày 11/7, công an đã làm thủ tục tiếp nhận đối tượng Phạm Thị Giang (SN 1985, ở xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng) ra đầu thú về hành vi tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép liên quan trong vụ án trên.