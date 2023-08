Ngày 12/8, trao đổi với P.V VietNamNet, Thượng tá Hồ Sỹ Nhung – Trưởng Công an huyện Hướng Hoá (tỉnh Quảng Trị) cho biết, Cơ quan CSĐT công an huyện vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Hoàng Công Thành, Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ - Dự toán - Pháp chế thuộc Cục thuế tỉnh Quảng Trị.

Cơ quan chức năng đọc lệnh khởi tố, bắt tạm giam ông Hoàng Công Thành (thứ 2 bên trái). Ảnh VB

Theo đó, ông Thành bị cơ quan chức năng bắt tạm giam 2 tháng để điều tra về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ theo Điều 260, Bộ luật Hình sự.

Trước đó, chiều 11/8, ông Nguyễn Ngọc Tú – Cục trưởng Cục thuế tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị này đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với ông Thành.

Theo ông Tú, ông Hoàng Công Thành bị tạm đình chỉ công việc để phối hợp với cơ quan công an liên quan đến vụ tai nạn gây chết người.

“Sau khi tạm đình chỉ công tác, đơn vị sẽ tiếp tục theo dõi, chờ kết luận của cơ quan công an để xử lý các bước tiếp theo.

Quan điểm của chúng tôi là nếu cán bộ sai, vi phạm pháp luật sẽ có biện pháp xử lý nghiêm”, ông Tú cho biết.

Xe ô tô ông Thành điều khiển hư hỏng nặng sau thời điểm xảy ra vụ tai nạn. Ảnh CTV

Như VietNamNet đã đưa tin, chiều 5/8, ông Hoàng Công Thành điều khiển ô tô BKS 74A – 122.07 lưu thông theo hướng thị trấn Khe Sanh đi Lao Bảo (huyện Hướng Hoá, Quảng Trị).

Khi đến tại Km 70+300 tuyến Quốc lộ 9, ô tô do ông Thành điều khiển lấn làn, đâm vào mô tô BKS 74H1 – 332.08 do chị Lê Thị P.A. (SN 1994, trú xã Tân Liên, huyện Hướng Hoá) đang dừng bên đường.

Cú đâm mạnh khiến chị P.A. bị chấn thương nặng, tử vong tại bệnh viện. Hai phương tiện bị hư hỏng.

Thời điểm xảy ra vụ việc, lực lượng công an đã tiến hành đo nồng độ cồn đối với ông Thành và cho kết quả 0,13mg/L khí thở.

Theo người nhà nạn nhân, chị A. vừa sinh con được 4 tháng. Thời điểm gặp nạn, chị A. đang trên đường đến nhà bạn lấy cháo cho con.