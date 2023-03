Sáng 15/3, nguồn tin của VietNamNet cho biết ông Nguyễn Ngọc Ánh bị khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng để điều tra về hành vi Nhận hối lộ.

Quyết định trên do cơ quan CSĐT Bộ Công an phối hợp với Công an Lâm Đồng thực hiện.

Ông Nguyễn Ngọc Ánh trong lần dự hội nghị ở Lâm Đồng. Ảnh: N.H.

Theo nguồn tin, sai phạm của ông Ánh liên quan đến việc chỉ đạo, kết luận thanh tra về những sai phạm trong quản lý, sử dụng đất, giao đất, giao rừng tại dự án Khu đô thị nam Đà Lạt ở huyện Đức Trọng.

Ngoài ông Ánh, một cá nhân khác cũng liên quan, song nhà chức trách chưa công bố. Hiện, Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, chức vụ, buôn lậu (C03) - Bộ Công an đang phối hợp với các cơ quan chức năng làm rõ.

Trong năm 2022, Thanh tra tỉnh Lâm Đồng thực hiện hơn 200 cuộc thanh tra hành chính, 1.061 thanh tra nguyên ngành. Đơn vị này phát hiện sai phạm với số tiền hơn 37,2 tỷ đồng. Cơ quan chức năng đã ban hành quyết định thu hồi, nộp ngân sách Nhà nước gần 22,6 tỷ đồng, xử lý khác 14,7 tỷ đồng; đồng thời, chuyển cơ quan điều tra 2 vụ.