Chiều 24/5, trao đổi với PV VietNamNet, Công an tỉnh Hải Dương thông tin, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Dương đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Vũ Minh Đức để điều tra về tội: “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” theo quy định tại khoản 2 điều 260, Bộ luật hình sự. Cơ quan công an cũng đã bắt tạm giam 4 tháng với tài xế Vũ Minh Đức.

Công an TP Hải Dương khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng với tài xế Vũ Minh Đức. Ảnh: T.H

Các quyết định trên đã được VKSND cùng cấp phê chuẩn vào sáng nay.

Công an TP Hải Dương tiếp tục thu thập, củng cố tài liệu chứng cứ, làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội và những nội dung có liên quan để xử lý và truy tố bị can theo quy định của pháp luật.

Cơ quan công an TP Hải Dương đã có mặt đưa phương tiện liên quan đến tai nạn về điều tra.

Theo cơ quan điều tra, vào khoảng 9 giờ ngày 19/5, ông Nguyễn Văn Thanh, SN 1992, trú tại khu 4, phường Thanh Bình, TP Hải Dương điều khiển xe ô tô nhãn hiệu VinFast BKS 34A - 628.41 chở ông Hoàng Văn Duy (SN 1993, trú tại: Khu 3, phường Thanh Bình, TP Hải Dương) đến nhà tài xế Vũ Minh Đức, (SN 1997, trú 20A Thanh Niên, phường Quang Trung, TP Hải Dương), ở tại 567 Lê Thanh Nghị, phường Lê Thanh Nghị, TP Hải Dương rủ đi ăn sáng uống rượu.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Trọng Tài

Đến khoảng 12 giờ cùng ngày ba người rủ nhau đi đến phòng trà ở địa chỉ 118 Lương Đình Của, phường Hải Tân, TP Hải Dương hát.

Cả ba vào quán và uống bia, đến khoảng 16 giờ30 cùng ngày thì ra về. Tài xế Đức là người điều khiển xe ô tô.

Khi rẽ phải vào đường Phạm Ngũ Lão, đoạn gần cổng Nhà máy sứ Hải Dương, Đức không làm chủ được tay lái đã đi lấn sang chiều đường bên trái va chạm với cháu Nguyễn Đức Minh Quân (SN 2013, trú tại số 42 Đặng Văn Ngữ, Phường Tân Bình, TP Hải Dương) đang đi xe đạp.

Những mảnh vỡ của các phương tiện bị xe ô tô đâm phải, được thu dọn phục vụ điều tra. Ảnh: Trọng Tài.

Liền sau đó, tài xế này va chạm tiếp với xe mô tô BKS 34B2-562.60 do ông Đỗ Hải Nam (SN 1972, trú tại Nguyễn Thị Duệ, phường Thanh Bình, TP Hải Dương) điều khiển rồi va chạm tiếp với xe mô tô BKS 34K1-039.37 do bà Lê Thị Chính (SN 1979, trú tại phố Vũ Hựu, phường Thanh Bình, TP Hải Dương) điều khiển và xe máy điện BKS 34MĐ-516.60 do chị Đinh Khánh Ngọc (SN 2006, trú tại đường Đồng Niên, phường Việt Hòa, TP Hải Dương) điều khiển đi ngược chiều với Đức.

Sau khi va chạm Đức điều khiển xe chạy được khoảng 300 mét mới dừng lại.

Đức xuống xe, bị người dân giữ lại đưa về cơ quan công an làm việc.

Tai nạn khiến 4 người bị thương và 5 phương tiện hư hỏng.