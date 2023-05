XEM CLIP:

Tối nay (19/5), Công an TP Hải Dương (tỉnh Hải Dương) đã có báo cáo về vụ tai nạn liên hoàn xảy ra tại đường Phạm Ngũ Lão, vào lúc 16h40 chiều.

Cụ thể, vào khoảng thời gian trên, ngay tại đường Phạm Ngũ Lão, đoạn gần ngã tư Máy Sứ, thuộc phường Phạm Ngũ Lão (TP Hải Dương) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô BKS 34A-628.41 với xe đạp do cháu Nguyễn Đức Minh Quân (SN 2013 trú tại TP Hải Dương) đi theo hướng ngược lại.

Thu dọn những mảnh vỡ của các phương tiện tại hiện trường.

Liền sau đó, tài xế này va chạm tiếp với xe máy BKS 34B2-562.60 do ông Đỗ Hải Nam (SN 1972, trú tại TP Hải Dương). Chưa hết, ô tô này còn đâm tiếp xe BKS 34K1-039.37 do chị Lê Thị Chính, SN 1980 (trú tại TP Hải Dương) điều khiển và máy điện BKS 34MĐ-516.60 do cháu Đinh Khánh Ngọc (SN 2005, trú tại TP Hải Dương) điều khiển.

Vụ tai nạn đã khiến các cháu Quân, Ngọc gãy chân, ông Nam và chị Chính bị xây xát phần mềm. Các phương tiện hư hỏng nặng.

Tài xế điều khiển ô tô gây tai nạn liên hoàn có nồng độ cồn rất cao

Sau khi tai nạn xảy ra, Công an TP Hải Dương đã làm việc với tài xế Vũ Minh Đức (SN 1997, trú tại phường Quang Trung, TP Hải Dương). Tại cơ quan công an, Đức khai nhận mình là người điều khiển xe ô tô BKS 34A-628.41 và gây ra vụ tai nạn trên.

Công an kiểm tra nồng độ cồn của tài xế này, kết quả 1.019 mg/l khí thở, còn kết quả test ma túy âm tính.

Đến 22h tối nay, tài xế này vẫn bị giữ lại tại cơ quan công an để phục vụ công tác điều tra.