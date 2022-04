Khởi tố, bắt tạm giam nguyên Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã

Ngày 18/4, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vị vừa khởi tố, bắt giam một đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản gần 11 tỷ đồng.

Theo đó, Công an tỉnh Quảng Nam tiếp nhận nhiều đơn thư tố giác của công dân về đối tượng Bùi Thị Tuyết Trang (36 tuổi, trú thôn Xuân Ngọc, xã Tam Anh Nam, huyện Núi Thành - nguyên Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Tam Anh Nam), có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc vay mượn tiền để đáo hạn ngân hàng, sau đó chiếm đoạt.

Đối tượng Bùi Thị Tuyết Trang tại cơ Công an (Ảnh: C.A.)

Trong khoảng thời gian từ tháng 7/2021 đến tháng 10/2021, Trang đã lợi dụng mối quan hệ quen biết để vay mượn tiền của nhiều bị hại, với mục đích làm đáo hạn ngân hàng nhưng thực tế góp vốn với người khác, sau đó không có khả năng trả nợ. Tổng số tiền Bùi Thị Tuyết Trang chiếm đoạt của các bị hại 10,9 tỷ đồng.

Đến ngày 17/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Quảng Nam đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Bùi Thị Tuyết Trang về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Tại cơ quan điều tra, Trang đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Vụ án đang được Công an tỉnh Quảng Nam tiếp tục điều tra, làm rõ.

Công Sáng