Xử phạt TikToker kêu gọi biểu tình khi bà Nguyễn Phương Hằng bị bắt

Thông tin từ Công an thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương hôm nay (17/4) cho hay, đơn vị vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Lê Văn Phụng (SN 1990, quê Đồng Tháp, ngụ thị xã Tân Uyên, Bình Dương) 4 triệu đồng về hành vi “Tổ chức xúi giục, kích động người khác gây rối, làm mất trật tự công cộng”.

Công an làm việc với Lê Văn Phụng - Ảnh: Công an Bình Dương

Lê Văn Phụng là người đã lên mạng xã hội TikTok đăng tải video kêu gọi biểu tình ngay trước cổng khu du lịch Đại Nam (thuộc TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) để ủng hộ bà Nguyễn Phương Hằng.

Ngay sau khi đăng tải, Phòng an ninh mạng & phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ - Công an TP.HCM phát hiện, phối hợp với Công an tỉnh Bình Dương mời người này lên làm việc.

Tại cơ quan công an, Lê Văn Phụng thừa nhận vào trưa ngày 26/3 có đăng video nêu trên nhưng không có mục đích gì khác ngoài việc để câu like, câu view.

Qua làm việc, Lê Văn Phụng đã thấy việc làm của mình là sai trái và đã gỡ bỏ video trên, cam kết không tái phạm.

Công an thị xã Tân Uyên sau đó đã lập biên bản vi phạm đối với Phụng về hành vi “Tổ chức xúi giục, kích động người khác gây rối, làm mất trật tự công cộng” quy định tại Nghị định số 144/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình”.

Xuân An