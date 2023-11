XEM CLIP:

Chiều tối 13/11 Cơ quan CSĐT Công an TP.Thủ Đức đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam Phạm Cao Trí (39 tuổi, ngụ quận 8, quê Tiền Giang) tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Các quyết định và lệnh trên đã được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn.

Bị can Phạm Cao Trí. Ảnh: CA

Trí được xác định là tài xế điều khiển xe ô tô 7 chỗ BKS 51K- 020.07 gây tai nạn liên hoàn ở đường Nguyễn Văn Tăng, phường Long Thạnh Mỹ, TP.Thủ Đức khiến 1 người chết và 2 người bị thương.

Cơ quan công an xác định, tại thời điểm gây tai nạn, Trí có nồng độ cồn là 188,8mg/100ml máu và âm tính với chất ma túy. Tài xế này thừa nhận say xỉn khi điều khiển ô tô và đạp nhầm chân ga dẫn đến tai nạn liên hoàn thương tâm.

Theo điều tra của công an và khai báo của Trí, trưa 12/11 Trí cùng nhóm bạn ăn nhậu tại căn hộ chung cư cao cấp ở phường Long Thạnh Mỹ. Nhậu xong, Trí điều khiển ô tô 7 chỗ BKS 51K- 020.07 chở theo 4 người bạn ra đường đón xe về.

Công an làm việc với Phạm Cao Trí. Ảnh: CA

Khi xe lưu thông trên đường Nguyễn Văn Tăng, đến đoạn giao với đường 15, thấy phía trước có xe máy và ô tô lưu thông hướng ngược lại nên Trí đạp phanh giảm tốc độ.

Do say xỉn, tài xế này không làm chủ bản thân và tay lái, đạp nhầm chân ga, tông liên hoàn vào 2 xe ô tô chạy theo chiều ngược lại và 3 xe máy. Sau đó, chiếc xe tiếp tục lao lên vỉa hè, tông sập tường rào nhà dân ven đường rồi mới dừng lại.

Phương tiện bị hư hại nghiêm trọng. Ảnh: CA

Vụ tai nạn liên hoàn khiến nhiều phương tiện hư hỏng. Cô gái đi xe máy tử vong tại chỗ, một số người bị thương phải nhập viện cấp cứu

Nhận tin báo, Công an TP.Thủ Đức có mặt phong tỏa hiện trường để điều tra. Trích xuất camera an ninh xung quanh và camera hành trình của xe, công an xác định Trí là người điều khiển phương tiện nên đã đưa về trụ sở làm việc.