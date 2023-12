Ngày 20/12, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 2 bị can Lê Trần Thiện Đức (33 tuổi) và Trịnh Trúc Mai (23 tuổi, cùng ngụ thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải) về hành vi “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Đối tượng Lê Trần Thiện Đức tại cơ quan công an. Ảnh: Công an tỉnh Bạc Liêu

Theo cơ quan công an, vào ngày 16/10, thông qua nguồn tin tố giác tội phạm, lực lượng chức năng tiến hành mời làm việc và khám xét khẩn cấp chỗ ở của Đức.

Qua khám xét, lực lượng công an phát hiện, thu giữ 17 loại tài liệu, gồm 81 giấy tờ giả các loại (căn cước công dân, hộ chiếu, thị thực, giấy chứng quyền sử dụng đất, giấy phép lái xe, giấy chứng nhận đăng ký xe…) cùng nhiều công cụ và phương tiện dùng để làm tài liệu giả.

Tại cơ quan công an, Đức khai nhận bản thân bắt đầu làm giả giấy tờ từ tháng 11/2022. Đến khoảng tháng 7/2023, Đức thuê Trịnh Trúc Mai (với mức lương 4 triệu đồng/tháng) để làm các công việc như: ghép thông tin, hình ảnh khách hàng cùng con dấu, chữ ký lên phôi mẫu.

Tổng cộng, Mai đã làm giả khoảng 100 tài liệu theo yêu cầu của Đức. Đồng thời, đối tượng Đức còn thông qua tài khoản facebook để liên hệ nhóm đối tượng khác tìm kiếm, cung cấp thông tin khách hàng có nhu cầu để Đức làm giả tài liệu.

Lực lượng công an thu giữ nhiều tài liệu, giấy tờ giả.

Tính từ tháng 11/2022 đến khi bị bắt, Lê Trần Thiện Đức cùng đồng bọn đã làm giả trên 800 giấy tờ các loại, thu lợi bất chính số tiền hơn 1 tỷ đồng.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.