Ngày 4/7, Công an Thị xã Ba Đồn, Quảng Bình cho biết, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thị xã đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Hữu Hà (SN 1990, trú tại khu phố 3, phường Ba Đồn, Thị xã Ba Đồn) về hành vi mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Trước đó, Công an Thị xã Ba Đồn phát hiện Dương Quang Lập (SN 1994, trú huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị), Trương Công Đô (SN 1993) và Nguyễn Mạnh Hùng (SN 1990, cùng trú Thị xã Ba Đồn) có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Lê Hữu Hà bị công an bắt giữ. Ảnh: Công an cung cấp

Thời điểm bắt giữ ba người này, lực lượng công an thu giữ 16 viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến. Qua đấu tranh, những người này khai nhận mua ma túy từ Lê Hữu Hà.

Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Hà, lực lượng công an thu giữ một túi nilon bên trong chứa ma túy heroin, 2 viên ma túy hồng phiến, 2 khẩu súng hơi và 279 viên đạn chì cùng một số tang vật khác.

Tang vật thu giữ được. Ảnh: Công an cung cấp

Cơ quan CSĐT Công an Thị xã Ba Đồn cũng đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Dương Quang Lập, Trương Công Đô và Nguyễn Mạnh Hùng về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Hiện vụ án được điều tra mở rộng.