Nguồn thông tin xác nhận, ngày 28/3, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Lê Văn Bậm (44 tuổi, ngụ quận 10) về tội “Tàng trữ trái phép chất ma tuý”.

Hiện Cơ quan CSĐT đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý Lê Văn Bậm cùng người tình, là Nguyễn Thảo Nguyên (23 tuổi, ngụ quận Tân Bình) về hành vi hành hạ, ngược đãi cháu T.N.A.T (3 tuổi, là con riêng của Nguyên) theo quy định của pháp luật.

Công an TP.HCM khởi tố Lê Văn Bậm về tội “Tàng trữ trái phép chất ma tuý”. Ảnh: CA

Như đã thông tin, tối 24/3, mạng xã hội lan truyền các đoạn clip thể hiện người đàn ông xăm trổ có dấu hiệu bạo hành bé trai 3 tuổi, thậm chí có đoạn bé trai bị ép sử dụng chất nghi là ma túy.

Những đoạn clip này đã gây phẫn nộ dư luận. Thông tin lan truyền có đề cập đến một địa điểm tại huyện Hóc Môn.

Cùng thời điểm, Công an TP.HCM nhận trình báo của anh T.M.T (30 tuổi, ngụ quận Tân Bình), là cha ruột của bé trai 3 tuổi trong clip.

Theo nội dung trình báo, do mâu thuẫn nên từ năm 2021, vợ anh T là Nguyễn Thảo Nguyên mang theo 2 con gồm: cháu T.N.A.N (5 tuổi) và T.N.A.T (3 tuổi) bỏ đi và chung sống như vợ chồng với Lê Văn Bậm.

Cuối năm 2022, sau khi nghe thông tin Nguyên sử dụng trái phép chất ma túy, anh T đã đến đón cháu T.N.A.N về, còn cháu T.N.A.T tiếp tục sống với Nguyên.

Lê Văn Bậm cùng người tình Nguyễn Thảo Nguyên đã có những lời khai liên quan đến các clip bạo hành con riêng 3 tuổi của Nguyên, ép hút ma tuý. Ảnh: CA

Đến ngày 22/3, anh T phát hiện đoạn clip quay lại hình ảnh nghi vấn cháu A.T bị Nguyên và Bậm ép sử dụng ma túy nên trình báo cơ quan Công an; đồng thời đăng tải trên các trang mạng xã hội.

Tiếp nhận thông tin, xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Ban giám đốc Công an TP.HCM đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp cùng Công an huyện Hóc Môn và các đơn vị liên quan khẩn trương xác minh, làm rõ.

Sau gần 2 ngày truy tìm ở nhiều tỉnh thành, chiều 26/3, Công an TP.HCM bắt giữ Lê Văn Bậm khi đang lẩn trốn tại nhà mẹ ruột ở đường 355 ấp Hậu, xã Tân An Hội, huyện Củ Chi. Công an phát hiện có Nguyễn Thảo Nguyên và bé trai 3 tuổi trong clip nên cũng đưa về làm việc.

Hiện công an đang củng cố hồ sơ xử lý Lê Văn Bậm và Nguyễn Thảo Nguyên về hành vi hành hạ, ngược đãi cháu T.N.A.T. Ảnh: Cắt từ clip

Khám khám xét nơi ở của Bậm, Công an phát hiện, thu giữ 0,21g Methamphetamine cùng dụng cụ sử dụng chất ma túy và một số tang vật khác có liên quan. Đồng thời xác định, Bậm cùng Nguyên dương tính, cháu T.N.A.T âm tính với ma túy. Cháu T.N.A.T đã được đưa đi kiểm tra sức khỏe tại Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM, hiện sức khỏe cháu ổn định, chưa có dấu hiệu bất thường.