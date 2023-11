Tối 15/11, Đại tá Bùi Văn Thảo, Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã khởi tố bị can, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Nguyễn Văn Hải (53 tuổi), Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Ông Hải bị khởi tố để điều tra về tội "Vi phạm các quy định về quản lý đất đai" theo điều 229 Bộ luật Hình sự.

Hành vi của ông Hải xảy ra từ lúc ông giữ chức Phó chủ tịch UBND huyện Đất Đỏ, liên quan đến việc giao đất có thu tiền sử dụng đất nhưng không qua đấu giá, không đúng đối tượng, gây thiệt hại cho Nhà nước vào năm 2014.

Ông Nguyễn Văn Hải tại buổi nhậm chức Giám đốc Sở TN-MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, tháng 7/2020. Ảnh: N.N

Trước đó, tháng 4/2022, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố vụ án hình sự "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại UBND huyện Đất Đỏ và các đơn vị liên quan.

Đến tháng 10/2022, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam ông Tạ Văn Bửu, nguyên Chủ tịch UBND huyện Đất Đỏ nhiệm kỳ 2015-2020.

Sau đó, các ông Huỳnh Văn Phi, nguyên Trưởng phòng TN-MT huyện Đất Đỏ; Trần Ngọc Hùng, nguyên Phó phòng TN-MT huyện Đất Đỏ cũng bị khởi tố tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Vụ án này được Cơ quan CSĐT Bộ Công an giao lại cho Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu điều tra, xử lý tiếp.

Theo tìm hiểu, vào năm 2014, Huyện ủy Đất Đỏ có chủ trương đồng ý với đề xuất của UBND huyện này trong việc giao đất ở tại xã Phước Hội cho nhiều đối tượng bằng hình thức có thu tiền sử dụng đất. Quá trình thực hiện chủ trương này, UBND huyện Đất Đỏ đã giao 235 lô đất.

Khu đất xảy ra sai phạm tại xã Phước Hội, huyện Đất Đỏ. Ảnh: Q.H

Tháng 4/2020, Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành kết luận thanh tra lại, trong đó kết luận có 23 trường hợp giao đúng, 16 trường hợp còn vướng mắc về cách hiểu quy định của pháp luật, còn 196 trường hợp giao đất có thu tiền không thông qua đấu giá là sai quy định.

Quá trình khắc phục sai phạm, UBND huyện Đất Đỏ cho biết đến tháng 4/2022, trong 196 trường hợp giao sai có 48 lô đã tự nguyện trả lại, 77 lô chưa xây dựng hoặc chưa chuyển nhượng, 71 lô đã xây dựng hoặc chuyển nhượng.