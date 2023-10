Theo cơ quan điều tra, trước đó, khoảng 17h ngày 23/10, Hiếu điều khiển ô tô BKS 38A-461.26 tới dự tiệc đám cưới ở thị trấn Hương Khê. Tại đây, Hiếu uống bia với một số người bạn.

Sau đó, Hiếu lái xe chở một số người đến quán karaoke trong thị trấn. Sau đó, Hiếu quay lại đám cưới để chở thêm một người bạn khác đến hát cùng.

Khi lưu thông đến đoạn Km 827+674 thuộc địa phận tổ dân phố 1, thị trấn Hương Khê, do vừa lái xe vừa sử dụng điện thoại nên Hiếu đã tông vào xe đạp của ông Phan Văn N. (SN 1965, giáo viên Trường THCS Chu Văn An) đi cùng chiều.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: CTV

Cú va chạm mạnh khiến nạn nhân bị hất lên nắp capo ô tô do Hiếu điều khiển và kéo lê đến ngã 5, đường mòn Hồ Chí Minh. Sau đó, nạn nhân bị rơi xuống đường, cách hiện trường va chạm khoảng 150m. Sau khi gây tai nạn, Hiếu nhanh chóng lái xe bỏ trốn khỏi hiện trường.

Nạn nhân được người dân phát hiện đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Đến khoảng 21h20 cùng ngày, Hiếu nắm được thông tin ông N. đã tử vong nên bỏ đi khỏi nhà. Đến trưa 24/10, Hiếu đến Công an huyện Hương Khê đầu thú. Theo lãnh đạo Công an Hương Khê, bị can Hiếu trước đó làm thầy dạy lái ô tô tại một trường trên địa bàn Hà Tĩnh.