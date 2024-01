Ngày 13/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Giang ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với 2 đối tượng về hành vi “tham ô tài sản” quy định tại Điều 353 Bộ luật hình sự.

Cơ quan chức năng độc lệnh bắt hai bị can. Ảnh: CACC

Hai bị can bị cơ quan công an bắt giữ gồm: Nguyễn Hữu Khá (SN 1988, trú tại xã Hữu Hòa, huyện Thanh Trì, Hà Nội) và Đinh Văn Tạo (SN 1980, trú tại Phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội), nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần phân phối Top One có địa chỉ tại tổ 1, thị trấn Nông trường Việt Lâm, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang.

Theo cơ quan điều tra, từ năm 2016 đến năm 2022, Nguyễn Hữu Khá và Đinh Văn Tạo trong quá trình điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, vì động cơ vụ lợi, các đối tượng đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn thực hiện hành vi hợp thức hóa hồ sơ, tài liệu, nâng khống giá trị tài sản của các dự án để chiếm đoạt tài sản của Công ty cổ phần phân phối Top One với một số tiền lớn.