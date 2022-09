Khởi tố kẻ hiếp dâm nữ hướng dẫn viên du lịch ở Hà Giang

Theo đó, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hoàng Su Phì đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can đồng thời bắt tạm giam đối với Triệu Tạ Mềnh (31 tuổi, ở xã Thông Nguyên, huyện Hoàng Su Phì). Đối tượng bị bắt tạm giam 3 tháng để điều tra do có hành vi hiếp dâm.

Đối tượng Triệu Tạ Mềnh (ảnh nhỏ) tại cơ quan công an và phòng nghỉ của Hoàng Su Phì Bungalow. Ảnh: Gia Phan

Trước đó, tại cơ quan công an Triệu Tạ Mềnh khai, tối 17/9, Mềnh và bị hại có cùng uống rượu tại homestay Hoàng Su Phì (thôn Nậm Hồng, xã Thông Nguyên, huyện Hoàng Su Phì).

Khoảng 0h30 sáng 18/9, Mềnh uống rượu với chị T.N.L. (29 tuổi, ở Hà Nội) xong, sau khi uống rượu phát hiện chị đã say xỉn. Bản thân sau khi uống rượu cũng nổi ham muốn quan hệ tình dục nên Mềnh đã đột nhập vào phòng bungalow của chị L. và thực hiện hành vi đồi bại mặc dù không được chị L. đồng ý.

Sau khi sự việc xảy ra, chị L. trình báo vụ việc đến cơ quan công an và được cơ quan chức năng lấy mẫu giám định để điều tra, làm rõ.

Gia Phan