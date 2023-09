Ngày 20/9, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam Huỳnh Hồng Hải (40 tuổi, ngụ phường Mỹ Hòa, TP Long Xuyên) về tội giết người. Hải chính là người đã ném con trai của người yêu cũ từ cầu xuống sông, gây bức xúc dư luận.

Huỳnh Hồng Hải tại cơ quan công an.

Như đã đưa tin, Hải có quan hệ tình cảm với chị T.T.V (32 tuổi, ngụ TP.HCM). Sau đó, Hải và chị V. chia tay. Đến năm 2018, chị V. lấy chồng, sinh bé L.T.B.K (4 tuổi).

Dù đã có chồng, chị V. vẫn thường xuyên giữ liên lạc với Hải. Ngày 10/9, chị V. cùng bé K. xuống nhà Hải ăn đám giỗ.

Khoảng 10h30 ngày 11/9, chị V. nhờ Hải chở bé K. đi chơi. Khi đến giữa cầu Tôn Đức Thắng (thuộc phường Mỹ Hoà), Hải ôm bé K. ném xuống sông. Bé K. may mắn được hai cha con người đi ghe lúa đang lưu thông qua cầu Tôn Đức Thắng kịp thời phát hiện và cứu sống.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngay trong chiều 11/9, Công an An Giang đã nhanh chóng bắt được Hải. Hiện vụ án đang được công an tiếp tục điều tra làm rõ.