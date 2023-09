Ngày 12/9, thông tin từ Công an tỉnh An Giang cho biết, đã có kết quả điều tra ban đầu vụ bé trai bị ném từ trên cầu Tôn Đức Thắng xuống sông.

Tại cơ quan công an, Huỳnh Hồng Hải (40 tuổi, ngụ phường Mỹ Hoà, TP Long Xuyên) khai có quan hệ tình cảm với chị T.T.V (32 tuổi, ngụ TP.HCM). Sau đó, Hải và chị V. chia tay. Đến năm 2018, chị V. lấy chồng, sinh bé L.T.B.K (4 tuổi).

Huỳnh Hồng Hải tại cơ quan công an. Ảnh: C.M

Dù đã có chồng, chị V. vẫn thường xuyên giữ liên lạc với Hải. Ngày 10/9, chị V. cùng bé K. xuống nhà Hải ăn đám giỗ.

Khoảng 10h30 ngày 11/9, chị V. nhờ Hải chở bé K. đi chơi. Khi đến giữa cầu Tôn Đức Thắng (thuộc phường Mỹ Hoà), Hải ôm bé K. ném xuống sông.

Hình ảnh Huỳnh Hồng Hải được trích xuất từ camera an ninh. Ảnh cắt từ clip

Lúc đó, ông Bùi Ngọc Thọ (63 tuổi) và con trai Bùi Hữu Thành (39 tuổi), cùng ngụ phường Phước Long, quận Ô Môn, TP Cần Thơ) điều khiển ghe chở lúa đi qua.

Ông Thọ phát hiện bé trai đang có biểu hiện đuối nước, chìm dần. Ngay lập tức, ông Thọ bảo con trai nhảy xuống ứng cứu nạn nhân.

Anh Thành nhanh chóng tiếp cận và đưa bé trai lên bờ, cùng người dân sơ cứu. Sự việc được thông báo tới chính quyền địa phương.

Anh Bùi Hữu Thành kịp thời ứng cứu, đưa bé trai lên bờ.

Nhận được tin báo, lực lượng trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang và Công an TP Long Xuyên đã khẩn trương phối hợp điều tra, truy xét nóng đối tượng. Sau 5 giờ truy tìm, lực lượng trinh sát phát hiện, bắt giữ Hải.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định tạm giữ hình sự Huỳnh Hồng Hải để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi "Giết người".