Khởi tố một phóng viên về tội 'cưỡng đoạt tài sản' ở Phú Thọ

Sáng 20/4, thông tin từ Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ và Công an huyện Lâm Thao phát hiện nhóm phóng viên giới thiệu làm tại một kênh truyền hình ở Hà Nội có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản.

Đối tượng cầm đầu là Vũ Thị Lệ Nhi (SN 1974, trú tại Hà Nội). Nhi cùng một số đối tượng, trong quá trình tác nghiệp đã đến các địa bàn trong tỉnh Phú Thọ để tìm hiểu, ghi hình những trường hợp có dấu hiệu vi phạm trong các lĩnh vực khai thác khoáng sản, san gạt mặt bằng không có giấy phép...

Sau khi phát hiện và ghi hình các trường hợp vi phạm, đối tượng liên lạc để gặp trực tiếp người vi phạm rồi đe dọa, yêu cầu họ phải đưa một khoản tiền nếu không sẽ gửi đến cơ quan chức năng.

Vũ Thị Lệ Nhi tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an cung cấp)

Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, Nhi cho tổ chức, cá nhân có dấu hiệu vi phạm số tài khoản đứng tên của người khác sau đó chuyển tiền qua nhiều tài khoản rồi mới chuyển đến tài khoản của mình.

Xét tính chất phức tạp liên quan đến hành vi phạm tội của các đối tượng, Công an tỉnh Phú Thọ đã báo cáo lãnh đạo Bộ Công an, xác lập chuyên án đấu tranh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Ngày 15/4, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã đấu tranh thành công chuyên án. Kết quả ban đầu đã đủ căn cứ khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Vũ Thị Lệ Nhi về tội “cưỡng đoạt tài sản” quy định tại Điều 170 Bộ luật hình sự.

Hiện cơ quan công an đang mở rộng điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

