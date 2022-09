Khởi tố nghi phạm say rượu dâm ô bé gái 4 tuổi

Theo đó, khoảng 22h ngày 1/9, vợ chồng chị M. (SN 1996, Nghệ An) đưa 2 con là cháu K. (SN 2018) và cháu P. (SN 2002) đến quán internet Paradise ở phường Kim Liên, Đống Đa chơi. Trong lúc vợ chồng M. dùng máy tính thì hai cháu P. và K. nằm ngủ ở ghế sofa của quán.

Nghi phạm Nguyễn Như Vương tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Hà Nội

Đến khoảng 0h ngày 2/9, vợ chồng M. cũng ra ghế sofa ngủ, riêng cháu K. thì tỉnh dậy ngồi chơi điện thoại.

Lúc này, Nguyễn Như Vương đi đến quán và ngồi ở máy tính cạnh chỗ cháu K. Thấy bố mẹ cháu đang ngủ say, sẵn men rượu nên Vương đã nảy sinh ý đồ xấu.

Vượng kéo cháu bé lại gần và thực hiện hành vi dâm ô. Sau đó, do say rượu nên Vương nằm ở ghế quán internet ngủ luôn.

Khi chị M. - mẹ cháu bé tỉnh dậy thấy con không mặc quần nên đã hỏi và hô hoán, đồng thời gia đình chị M. báo cơ quan công an. Do quán có camera an ninh nên Vương không thể chối hành vi phạm tội.

Tại cơ quan công an nghi phạm Vương khai do say rượu nên đã nảy sinh ý đồ xấu với cháu bé 4 tuổi.