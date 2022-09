Khởi tố nữ sinh lớp 11 lột đồ bạn giữa đường

Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa khởi tố bị can đối với nữ sinh lớp 11 do làm nhục bạn giữa đường.

Nữ sinh bị khởi tố là Chu Thị Thu H. (SN 2006, học sinh lớp 11E, Trường THPT Lê Hữu Trác, huyện Hương Sơn). H. bị khởi tố về hành vi "Làm nhục người khác". Nguồn tin của VietNamNet cho hay: "H. là bị can đủ 16 tuổi. Ngoài ra gia đình bị hại có đơn đề nghị khởi tố H.". H. lột đồ bạn giữa đường (ảnh cắt từ clip) Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện một clip dài 38 giây, ghi lại cảnh một nữ sinh mặc áo đồng phục Trường THPT Lê Hữu Trác (Hương Sơn, Hà Tĩnh) lột hết quần áo của một bạn nữ giữa đường. Đồng thời túm tóc, làm nạn nhân ngã ra đường rồi dùng tay tát tới tấp vào mặt. Sự việc xảy ra trước sự chứng kiến của nhóm nữ sinh khác nhưng không có ai ngăn cản. Sau khi đoạn clip xuất hiện trên mạng xã hội, dư luận phẫn nộ trước hành vi lột quần áo của bạn và mong muốn công an vào cuộc xử lý. Vào cuộc điều tra, công an xác định, chiều 8/8, tại khu vực thôn Ngọc Sơn, xã Sơn Tiến, huyện Hương Sơn, Chu Thị Thu H. có hành vi đánh đập, dùng kéo cắt xé và lột hết quần áo của B.T.B.H (SN 2007, trú cùng huyện Hương Sơn). Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.