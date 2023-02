Khởi tố thanh niên mang 2 dao sát hại bác ruột ở Bắc Ninh

Bị can Trần Văn Cao cùng tang vật (Ảnh: VKSND Bắc Ninh cung cấp)

Theo cơ quan công an, vào khoảng 11h ngày 11/2, bị can Trần Văn Cao (cháu ruột của ông T.V.Đ., SN 1968, ở phường Châu Khê, TP Từ Sơn) cùng với T.V.Th. (SN 1994, anh trai Trần Văn Cao), T.V.D. (SN 1999, em con chú ruột Trần Văn Cao), T.V.V. và T.V.N. (con ông T.V.Đ.) cùng ngồi uống rượu tại nhà Cao.

Đến khoảng 13h cùng ngày, do T.V.N. say nên cả nhóm không uống nữa và đưa T.V.N. về. Một lúc sau, T.V.N. quay lại nhà Cao, nói giọng lè nhè và khiêu khích Cao, mọi người khuyên can nên T.V.N. tự đi về nhà.

Sau đó, ông T.V.Đ. đi ngang qua nhà và nhìn vào nhà Cao. Trước đó giữa Cao và ông T.V.Đ. có mâu thuẫn với nhau (khoảng đầu năm 2022, Cao xây nhà, quá trình xây nhà có bị rơi một ít đất cát vào mái tôn nhà ông Đ. nên ông Đ. chửi và dùng gạch ném thợ xây nhà của Cao. Giữa Cao và ông Đ. đã nhiều lần xảy ra cãi nhau, ông Đ. còn cầm tô vít, N. cầm kiếm đi sang nhà dọa Cao nhưng đã được hòa giải) nên Cao nghĩ ông Đ. nhìn đểu mình.

15 phút sau, Cao cảm thấy bực tức nên đi vào bếp ở tầng 1 nhà mình, lấy 2 con dao bầu cầm ở 2 tay rồi đi sang nhà ông Đ..

Đến nhà thấy ông Đ. đang ngồi ở bàn uống nước, Cao lao vào dùng 2 con dao đâm, chém nhiều nhát vào đầu, mặt, cổ khiến ông Đ. gục ngã xuống đất. Mặc dù được người thân đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên ông Đ. tử vong cùng ngày.

Công an tỉnh Bắc Ninh đã bắt giữ Cao, thu giữ 2 con dao dùng để gây án. Đồng thời, lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.