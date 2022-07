Khởi tố thêm 6 bị can vụ án Saigon Co.op

6 bị can bị khởi tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, gồm: Hồ Mỹ Hòa - Giám đốc tài chính, Ủy viên HĐQT, Nguyễn Thành Nhân - nguyên TGĐ, thành viên HĐQT, Trần Trung Liệt - nguyên Kế toán trưởng, Hàng Thanh Dân - nguyên Trưởng Ban Kiểm soát (từ 2015 đến tháng 7/2019), hiện là Ủy viên HĐQT, Phạm Thị Minh Ngọc - Phó Ban Kiểm soát (từ tháng 9/2017 đến nay), Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ (từ tháng 8/2016 đến nay) và Nguyễn Thị Thùy Trang - Ủy viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014 - 2019, Trưởng Ban Kiểm soát (từ tháng 7/2019 - nay).

Bị can Diệp Dũng. Ảnh: T.L

Theo thông tin từ Công an TP.HCM, diễn biến này được thực hiện sau khi cơ quan An ninh điều tra Công an Thành phố tiến hành bắt tạm giam và khám xét nơi ở đối với Võ Thành Trung - TGĐ Công ty CP Đầu tư Phát triển Đô Thị Mới và Tôn Thất Hào - TGĐ Công ty CP Địa ốc Đại Á diễn ra vào đầu tháng 7/2022.

Trước đó, ngày 15/12/2020, cơ quan An ninh điều tra Công an Thành phố đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Diệp Dũng - Nguyên Chủ tịch HĐQT Saigon Co.op để điều tra về tội “Lạm quyền trong khi thi hành công vụ” quy định tại Điều 357 Bộ Luật Hình sự.

Vụ án trên đang thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.

Theo đó, vụ án bị phát hiện từ Thanh tra TP.HCM thông qua hoạt động thanh tra về việc chấp hành các quy định pháp luật tại Saigon Co.op (trụ sở chính ở đường Nguyễn Thái Học, quận 1).

Kết luận thanh tra cho rằng, có dấu hiệu huy động vốn trái pháp luật, và thâu tóm, chiếm đoạt tài sản tại Saigon Co.op. Ông Diệp Dũng với vai trò là Chủ tịch HĐQT đã “lạm quyền”, cấu kết với một số người khác nhằm mục đích tư lợi.

Cụ thể, cuối năm 2019 vốn hình thành từ lợi nhuận tích lũy của Saigon Co.op là gần 3.200 tỷ đồng. Nhưng đầu năm 2020 Saigon Co.op quyết định tăng vốn điều lệ lên gần 6.800 tỷ đồng.

Nhưng việc tăng vốn điều lệ này bị Thanh tra TP.HCM phát hiện có nhiều dấu hiệu bất thường.

Ông Diệp Dũng với tư cách là Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐQT Saigon Co.op đã chỉ đạo tăng vốn điều lệ, huy động vốn trái pháp luật và tổ chức đại hội thường niên trái pháp luật.

Điểm bất thường khác là các HTX thành viên tham gia góp vốn để tăng vốn điều lệ trong Saigon Co.op, trước đó đều báo lỗ nhưng khi tham gia vốn góp từ hàng trăm tỷ đến gần 1.000 tỷ đồng.

Điển hình HTX Thương mại Dịch vụ Linh Tây báo cáo lỗ gần 49 triệu đồng nhưng góp vốn hơn 952 tỷ đồng hay như HTX Thương mại Thị Nghè báo lỗ hơn 163 đồng nhưng tham gia góp vốn gần 245 tỷ đồng…

20/26 HTX thành viên tham gia góp vốn đã không cung cấp được các hồ sơ góp vốn khi đoàn Thanh tra TP.HCM có yêu cầu.

Và Thanh tra TP.HCM đã chỉ ra, Saigon Co.op lợi nhuận đạt 26-39% trên vốn góp nên sẽ có nhiều tổ chức, cá nhân bên ngoài muốn góp vốn vào Saigon Co.op là có cơ sở.

Khi vụ việc được chuyển giao, Cơ quan An ninh điều tra bước đầu làm rõ, nhiều cá nhân, tổ chức có dấu hiệu “núp bóng” để tham gia góp vốn vào Saigon Co.op, có dấu hiệu thâu tóm, chiếm đoạt vốn, tài sản của đơn vị được hình thành từ khi thành lập đến nay, xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản chung và tài sản của Nhà nước, ảnh hưởng đến an ninh kinh tế…

Hiện vụ án đang được cơ quan An ninh điều tra – Công an TP.HCM mở rộng điều tra.