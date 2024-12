Chiều 26/12, Bộ Công an tổ chức họp báo thông báo về tình hình và kết quả công tác công an năm 2024; phương hướng nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2025 và định hướng công tác tuyên truyền về công tác công an trong thời gian tới.

Tại cuộc họp báo, Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình Trần Xuân Ánh thông tin về vụ án xảy ra tại Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam. Ông Ánh cho hay, Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam là cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Môi trường đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam, do ông Đồng Xuân Thụ làm Tổng Biên tập.

Dưới sự chỉ đạo, điều hành của ông Đồng Xuân Thụ, một số nhà báo, phóng viên, cộng tác viên của Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam đã lợi dụng danh nghĩa hoạt động báo chí, tích cực thu thập, ghi nhận thông tin, hình ảnh về các dấu hiệu sai phạm trong lĩnh vực xây dựng, trật tự đô thị, môi trường... của tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Bình và một số tỉnh thành khác.

Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình Trần Xuân Ánh tại cuộc họp báo. Ảnh: CTV

Tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, CQĐT xác định, từ năm 2018 đến 2024 có 3.119 hợp đồng, bao gồm hợp đồng quảng cáo, hợp đồng ủng hộ "chương trình Cây chổi vàng", hợp đồng cuộc thi vẽ tranh Thiếu nhi vì môi trường tương lai, hợp đồng tổ chức sự kiện... được ký giữa các cá nhân, tổ chức với tạp chí trên, trị giá hơn 80 tỷ đồng. Trong đó, có trên 460 trường hợp ký hợp đồng tài trợ "chương trình Cây chổi vàng", liên quan cá nhân tổ chức ở 40 tỉnh, thành phố trên cả nước.

CQĐT xác định có 50 trường hợp có dấu hiệu phạm tội Cưỡng đoạt tài sản với tổng số tiền hơn 3,2 tỷ đồng, xảy ra tại 11 tỉnh, thành phố.

Theo ông Trần Xuân Ánh, ngoài các bị can bị khởi tố, CQĐT sẽ tiếp tục khởi tố bổ sung hành vi cưỡng đoạt tài sản nêu trên. Có 29 đối tượng là phóng viên, cộng tác viên của tạp chí thực hiện hành vi có dấu hiệu phạm tội cưỡng đoạt tài sản.

CQĐT cũng xác định được 109 trường hợp, với số tiền hơn 2,6 tỷ đồng bên tạp chí chưa có dấu hiệu của tội cưỡng đoạt tài sản, nhưng CQĐT đánh giá có dấu hiệu của các tội khác là tội Tham ô, Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại 16 tỉnh, thành phố.

"Cho đến nay chúng tôi đã tập hợp, đánh giá tài liệu, cá thể hóa hành vi, vai trò của các đối tượng để xác định tội danh và trao đổi với viện kiểm sát , sớm thống nhất hướng xử lý làm sao đảm bảo đúng quy định của pháp luật", Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình cho hay.

Vẫn theo ông Trần Xuân Ánh, còn lại 71 trường hợp có tài liệu thể hiện việc chuyển tiền cho tạp chí, với tổng số tiền hơn 2,3 tỷ đồng, nhưng không hợp tác, từ chối khai báo, chỉ khai nhận hợp tác làm ăn, kinh doanh và phát sinh thêm người có liên quan, người đã chết, đến nay chưa có căn cứ xác định dấu hiệu tội phạm. Cơ quan điều tra sẽ tiếp tục xác minh làm rõ.

Mới đây nhất, ngày 25/12/2024, cơ quan CSĐT tỉnh Thái Bình đã thành lập 29 tổ công tác, huy động trên 120 cán bộ chiến sĩ để phối hợp với các tỉnh, thành phố, đồng loạt khởi tố 9 bị can bị, thực hiện tạm giam, khám xét nơi ở, nơi làm việc và triệu tập đối tượng có liên quan, bước đầu thu giữ nhiều tài liệu liên quan.

9 bị can bị khởi tố mới bao gồm: Nguyễn Văn Dương, Trưởng văn phòng đại diện khu vực Tây Bắc; Vũ Đình Năm, Trưởng văn phòng đại diện khu vực Tây Nguyên; các phóng viên Hoàng Thị Thanh Minh, Tạ Phương Thảo, Lê Hồng Kế, Nguyễn Thị Hường, Đặng Văn Nam, Đinh Văn Nga, Nguyễn Thanh Tâm.

Hiện nay cơ quan CSĐT các tỉnh đang tập trung thu thập, củng cố tài liệu, chứng cứ, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật, theo đúng tinh thần vi phạm đến đâu, điều tra xử lý đến đó, không bỏ lọt tội phạm, không làm oan người vô tội, không bao che cho bất kỳ ai.