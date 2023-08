Hôm nay (18/8), lãnh đạo Công an huyện Triệu Phong (Quảng Trị) cho biết, sau khi báo chí phản ánh và qua đơn thư của người dân, Cơ quan Cảnh sát điều tra công an huyện đã vào cuộc xác minh, nhận thấy có dấu hiệu tội phạm nên quyết định khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại thôn Hà Tây, xã Triệu An để tiếp tục điều tra làm rõ.

Nhiều người dân ở xã Triệu Vân tố đã đưa tiền cho Lê Ngọc Phương, sau đó không liên lạc được.

Trước đó, báo VietNamNet đã có bài viết: “Cựu cán bộ TN&MT bị tố nhận tiền của dân làm sổ đỏ rồi biến mất”. Nội dung phản ánh, nhiều người dân ở xã Triệu An, Triệu Vân, huyện Triệu Phong có nhu cầu làm sổ đỏ và tin tưởng Lê Ngọc Phương (SN 1972, cựu cán bộ một đơn vị thuộc Sở TN&MT tỉnh) nên đã đưa tiền cho Phương để làm các thủ tục đất đai, sổ đỏ.

Số tiền Lê Ngọc Phương nhận của mỗi người dân từ vài triệu đồng đến hơn 100 triệu đồng. Phương hứa, sẽ giúp, nếu không làm được sẽ trả lại tiền cho người dân. Tuy nhiên, sau nhiều lần hứa hẹn, Phương vẫn không thực hiện cam kết. Sau đó, người dân không thể liên lạc với Phương...

Từ đơn trình báo của người dân, Công an huyện Triệu Phong đã triệu tập Lê Ngọc Phương lên làm việc. Tại đây, Phương thừa nhận có nhận tiền của các hộ dân để làm sổ đỏ.

Được biết, từ tháng 12/2016, Phương là viên chức công tác tại Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường, thuộc Sở TN&MT tỉnh Quảng Trị. Khoảng tháng 8/2022, Phương viết đơn xin nghỉ việc và được đồng ý.