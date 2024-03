Ngày 9/3, Cơ quan CSĐT Công an quận Tân Bình (TP.HCM) cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi” xảy ra tại một địa chỉ ở đường Điện Biên Phủ, phường 22 (quận Bình Thạnh) và tại một địa chỉ ở đường Hoàng Sa, phường 5 (quận Tân Bình) vào các ngày giữa tháng 2/2024 để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Gia đình và luật sư đưa bé gái đến cơ quan Công an để tố giác hành vi dâm ô của ông F.M.. Ảnh: LS cung cấp

Được biết đây là vụ án có yếu tố người ngoại quốc bị tố cáo, cụ thể là ông F.M, lưu trú ở quận Bình Thạnh. Còn bé gái 9 tuổi là Việt kiều, tên S. Do đó, Công an quận Tân Bình đã báo cáo và chuyển vụ án cho Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM xử lý theo thẩm quyền.

Theo thông tin từ phía gia đình nạn nhân, ông F.M. là bạn của cha bé S. Tố giác cũng nêu, chiều 11/2 (mùng 2 Tết), ông F.M. đến nhà của bé S, rồi đón cha và bé S. đến nhà người quen tên M. ở đường Hoàng Sa (phường 5, quận Tân Bình) chơi. Và tại đây, theo tố giác, ông F.M. đã có hành vi dâm ô với bé S.

Sự việc được chị M. phát hiện, đã kể lại với chồng và sau đó mới báo cho cha mẹ của cháu S. biết.

Cha mẹ cháu S. đã gặng hỏi thì cháu kể lại chi tiết và có nói rằng, trước đó, ông F.M. đã có một số lần có hành vi sờ vào vùng nhạy cảm của bé.

Cha mẹ cháu S. có liên lạc với ông F.M, qua tin nhắn ông này thừa nhận hành vi, nói rằng lúc đó say quá và tỏ ra ân hận.

Khi nhận tin báo của gia đình, cơ quan Công an đã mời ông F.M. cũng như những người có liên quan để làm việc. Cơ quan Công an thu thập chứng cứ, trích xuất hình ảnh camera an ninh để phục vụ công tác điều tra.

Được biết, bước đầu ông F.M. thừa nhận hành vi đối với cháu S. Vì vậy, xác định có dấu hiệu tội phạm, Cơ quan CSĐT Công an quận Tân Bình đã khởi tố vụ án “dâm ô đối với người dưới 16 tuổi” để mở rộng điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.