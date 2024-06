Theo đó, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Tân, TPHCM vừa khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại chung cư Nguyễn Quyền (địa chỉ 279 đường Phan Anh, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân).

Hiện nay, Công an quận Bình Tân chuyển hồ sơ lên Cơ quan CSĐT Công an TPHCM để mở rộng điều tra, xử lý theo thẩm quyền. Công an quận Bình Tân cũng thông báo đến các bị hại trong vụ án, là hàng chục người dân có đơn tố cáo về việc bị lừa đảo khi mua căn hộ xây dựng trái phép, không phép tại chung cư Nguyễn Quyền.

Trước đó, 10 người dân có đơn tố giác tội phạm gửi đến Công an quận Bình Tân để tố cáo Công ty TNHH Nguyễn Quyền và bà Trần Thị Ngọc Danh (là Giám đốc công ty) có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cụ thể, đơn tố giác cho biết, những người này mua 12 căn hộ tại tầng trệt, tầng lửng chung cư Nguyễn Quyền trong giai đoạn từ năm 2018-2021. Họ đã thanh toán 95% giá trị căn hộ theo hợp đồng ký kết, còn 5% thống nhất khi nhận giấy tờ căn hộ sẽ hoàn tất.

Nhưng sau đó, họ phát hiện các căn hộ này đã xây dựng trái phép, không phép và sẽ không được cấp giấy tờ, bị cơ quan chức năng cưỡng chế tháo dỡ.

Nhận thấy có dấu hiệu tội phạm, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Tân đã khởi tố vụ án.

Được biết, chung cư Nguyễn Quyền xây dựng trên khu đất 628m2 với quy mô 156 căn hộ. Chung cư được đưa vào khai thác từ cuối năm 2012. Tuy nhiên, dự án này bị cơ quan quản lý Nhà nước phát hiện là điển hình về vi phạm xây dựng tại địa bàn TPHCM.

Cụ thể, Thanh tra Sở Xây dựng TPHCM đã làm rõ chủ đầu tư - là Công ty TNHH Nguyễn Quyền - tự ý ngăn, thiết kế thêm 13 căn hộ tại tầng trệt, tầng lửng của chung cư. Thanh tra đã ra quyết định xử phạt hành chính, buộc tháo dỡ. Mới đây, UBND quận Bình Tân đã phê duyệt phương án tháo dỡ các công trình, hạng mục vi phạm.

Bên cạnh đó, Thanh tra sở Xây dựng TPHCM còn phát hiện chung cư này còn có nhiều sai phạm nghiêm trọng khác như vi phạm về PCCC, chất lượng công trình, nghĩa vụ tài chính, thuế…

Dù sai phạm bị phát hiện từ năm 2014, nhưng công ty vẫn bán các căn hộ được xây dựng không phép, trái phép nói trên cho khách hàng trong giai đoạn năm 2018-2021.

Ngoài ra, giữa năm 2023, hàng trăm người dân còn gửi đơn tố cáo Công ty TNHH Nguyễn Quyền có hành vi “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Cụ thể, công ty còn nợ Điện lực Bình Phú 400 triệu đồng, dẫn đến việc điện thường xuyên bị cắt tại khu chung cư. Trong khi, các hộ dân ở đây đều đặn đóng tiền điện hàng tháng cho công ty và có nhận hoá đơn, biên lai.