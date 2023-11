Ngày 30/11, thông tin từ Công an thị xã Nghi Sơn (Thanh Hóa) cho biết, Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án xe khách giường nằm chèn ép, đe dọa nhau trên Quốc lộ 1A để điều tra làm rõ hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Theo đó, việc khởi tố vụ án để củng cố hồ sơ, làm rõ các hành vi liên quan để khởi tố bị can.

Hai xe khách chèn ép, dùng hung khí đe dọa trên QL 1A gây mất an toàn giao thông

Trước đó, vào trưa ngày 18/10, xe khách giường nằm của nhà xe An Bình Tâm (Nghệ An) lưu thông trên Quốc lộ 1A theo hướng Nam-Bắc đến địa phận thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) thì bị xe khách mang logo Nhuận Năm chặn đường, chèn ép không cho vượt lên.

Tiếp đó, một xe khách khác mang logo Nhuận Năm cũng vượt lên 2 xe đi song song chèn ép xe khách An Bình Tâm.

Nhóm người trên xe còn mang hung khí xuống chặn xe, đe dọa tài xế. Sự việc chỉ dừng lại khi xe lưu thông ra đến phường Hải An, thị xã Nghi Sơn.

Sự việc trên gây mất an toàn, nguy hiểm cho người và phương tiện khi tham gia giao thông trên tuyến Quốc lộ.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, ngày 19/10, Trạm CSGT Quảng Xương (Phòng CSGT Công an Thanh Hóa) đã mời đại diện 2 nhà xe cùng tài xế và phụ xe đến làm việc.

Hai xe ô tô mang BKS 37F-007.17 (nhà xe An Bình Tâm) và xe ô tô BKS 29H-869.04 (nhà xe Nhuận Năm) cũng được đưa về trạm để làm rõ. Trạm CSGT Quảng Xương phối hợp cùng Công an thị xã Nghi Sơn để điều tra, làm rõ vụ việc.

Tại cơ quan công an, tài xế Đậu Văn Thanh (SN 1988, trú huyện Diễn Châu, Nghệ An) là lái xe khách An Bình Tâm và tài xế Nguyễn Đăng Lộc (SN 1987, trú Anh Sơn, Nghệ An, lái xe khách Nhuận Năm) thừa nhận hành vi chèn ép xe do mâu thuẫn trong việc vận tải hành khách.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.