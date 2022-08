Khống chế nghi can cầm hung khí đâm hàng loạt người trên đường TP.HCM

Hiện Công an quận Bình Tân, TP.HCM đang phối hợp cùng Công an phường An Lạc A để điều tra, làm rõ vụ việc trên. Công an đã tạm giữ nghi can gây án, đang kiểm tra ma tuý và tập trung lấy lời khai.

Người đàn ông tấn công hàng loạt người bị khống chế. Ảnh: T.L

Trước đó, 13h30 người đàn ông này bất ngờ dùng hung khí tấn công tới tấp anh P. (36 tuổi, quê Đồng Nai) khi anh này đang đứng trước một quán nước vỉa hè ở đường Kinh Dương Vương. Tiếp đó, anh ta lao vào tấn công, đâm một cụ ông bán vé số hơn 65 tuổi đứng gần đó, cũng khiến ông này bị thương tích.

Công an lấy lời khai của các nhân chứng. Ảnh: T.L

Chưa dừng lại ở đó, người này chạy đến trước một quán cơm vỉa hè cách đó 30m, đâm thêm một thanh niên khác.

Người dân xung quanh chứng kiến cảnh kẻ lạ tấn công hàng loạt người đã hoang mang, truy hô lớn, đồng thời tham gia truy đuổi, tước đoạt hung khí và khống chế được người đàn ông.

Khi nhận tin báo, công an phường có mặt đưa đối tượng về cơ quan công an.

Công an đang làm rõ động cơ gây án, nghi người này bị “ngáo đá” và đang kiểm tra làm rõ.